Euroligue : La Roca Team est éliminée par les Turcs de Fenerbahçe au bout du suspens

Le mercredi 8 mai avait lieu le match le plus important de la saison de l’AS Monaco Basket qui mettait en jeu sa qualification dans le dernier carré de l’Euroligue.

Mike James et les siens ont effleuré cette qualification tout le long du match, mais ce sont bien les Istanbuliotes qui se qualifient pour le second tour des Play-offs. Emmenée en prolongation, la Roca Team s’incline d’un point sur le score de 79 à 80 et nourrira de lourds regrets de ce match.

Les Roca Boys étaient emportés par une Salle Gaston Médecin remplie et observés par le Prince Albert II et le Président du club Aleksej Fedoricsev, venus voir le match.

Le Prince Albert II acclamé lors de son arrivée et accompagné par le Ministre d’État, Pierre Dartout, ainsi que par le Président du club, Aleksej Fedoricsev – © AS Monaco Basket

La Roca Team a répondu présent au rendez-vous, mais Fenerbahçe peut remercier une réussite rageante aux tirs à trois points. 42% de réussite du côté de Fenerbahçe contre 26% pour nos Monégasques, la différence a été frappante, laissant l’AS Monaco Basket impuissant.

Pourtant, la Roca Team a mené cette première partie de match sur le score de 40 à 35 à la mi-temps, grâce au géant lituanien Motiejunas exceptionnel à la récupération de balle et aux lancers.

En deuxième partie de match, les Turcs remontent le score et prennent même le large en fin de match avec quatre points d’avance à deux minutes de la fin. C’est là que les grands Mike James et Elie Okobo rentrent en scène en inscrivant des points très précieux pour la Roca Team.

Les Monégasques auront même une balle de match dans les dernières secondes grâce à Okobo mais il échoue sur le buzzer laissant la prolongation décider du vainqueur du match.

La Roca Team a pourtant mené de fond en comble cette ultime séance mais Fenerbahçe se sauvera grâce à deux paniers à trois points réussis sur deux tentés. Le destin a choisi son vainqueur et Fenerbahçe sort la Roca Team sans avoir dominé ce match et affrontera les Grecs du Panathinaikos qui ont éliminé Barcelone.

Une élimination cruelle et émotionnelle pour nos Roca Boys qu’on a vus émus et effondrés à la fin du match. Le prochain rendez-vous de la Roca Team sera demain soir le 11 mai à 19h15 où elle affrontera Ada Blois à l’extérieur pour l’ultime journée de Betclic Elite avant de jouer les play-offs.