Eurolega: il Roca Team eliminato per un soffio dai turchi del Fenerbahçe

Mercoledì 8 maggio, l’AS Monaco Basket ha giocato la partita più importante della stagione, con in palio la qualificazione alle Final Four di Eurolega.

Mike James e i suoi compagni di squadra sono stati a un soffio dalla qualificazione per tutta la partita, ma i cestisti di Istanbul hanno avuto la meglio aggiudicandosi la qualifica al secondo turno dei Play-off. Arrivato ai tempi supplementari, il Roca Team ha perso per un punto, 79-80, e avrà di certo la sua dose di rimpianti.

I Roca Boys sono stati accolti da una Salle Gaston Médecin gremita e osservati dal Principe Alberto II e dal Presidente del club Aleksej Fedoricsev, venuti a vedere la partita.

Il Principe Alberto II è stato acclamato al suo arrivo e accolto dal Ministro di Stato, Pierre Dartout, e dal Presidente del club, Aleksej Fedoricsev – © AS Monaco Basket

Il Roca Team ha dato il massimo in campo, ma il Fenerbahçe deve il suo successo al tiro da tre punti ben riuscito. 42% di riuscita per il Fenerbahçe contro il 26% del Monaco, la differenza è stata impressionante, lasciando l’AS Monaco Basket impotente.

Il Roca Team ha però condotto il primo tempo fino all’intervallo per 40-35, grazie al gigante lituano Motiejunas eccezionale nel recuperare la palla e nei tiri.

Nel secondo tempo, i turchi si sono ripresi e hanno addirittura preso il comando della partita con quattro punti di scarto a due minuti dalla fine. A questo punto sono entrati in scena i grandi Mike James ed Elie Okobo, che hanno segnato dei punti assolutamente preziosi per il Roca Team.

C’è stato anche un match point per i monegaschi negli ultimi secondi grazie a Okobo, che però ha sbagliato il tiro lasciando che fossero i tempi supplementari a decidere il vincitore.

Il Roca Team ha condotto la partita dall’inizio alla fine, ma il Fenerbahçe ha avuto la meglio grazie a due tiri da tre punti su due tentativi. Il destino ha voluto che il Fenerbahçe superasse il Roca Team senza dominare la partita e ora affronterà il Panathinaikos che ha eliminato il Barcellona.

È stata un’eliminazione dolorosa per i nostri Roca Boys, che alla fine della partita erano piuttosto sconvolti. Il prossimo appuntamento per il Roca Team è per domani sera, 11 maggio, alle 19:15, contro l’Ada Blois, in trasferta per l’ultima giornata del Betclic Elite prima dei Play-off.