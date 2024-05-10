Евролига: турецкий «Фенербахче» вытеснил «Roca Team» после тревожного противостояния

В среду, 8 мая, прошел решающий для БК «Монако» матч сезона за квалификацию в финал четырех Евролиги.

Майк Джеймс со своей командой сражался за квалификацию на протяжении всего матча, но стамбульцы все-таки вышли во второй тур плей-офф. В дополнительное время «Roca Team» с горечью уступила в счете всего на одно очко (79-80).

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Команду поддерживал полный зал Гастон Медсен, на матче присутствовали Князь Альбер II и президент клуба Алексей Федорычев.

Зрители приветствовали Князя Альбера II, пришедшего на матч вместе с государственным министром Пьером Дарту и президентом клуба Алексеем Федорычевым – © БК «Монако»

«Roca Team» до конца боролась за победу, но «Фенербахче» пользовался разительным успехом в трехочковых бросках. Разница была настолько явная, что БК «Монако» остался перед ней беспомощным: результативность турков – 42%, а монегасков – 26%.

В первой половине встречи «Roca Team» вела в счете (40-35), благодаря литовскому великану Мотеюнасу, безупречному в перехвате мяча и бросках.

После перерыва турки выровняли счет и даже вышли вперед на 4 очка за две минуты до конца матча. И тут сработали Майк Джеймс и Эли Окобо, завоевав ценнейшие очки для своей команды.

В последние секунды у монегасков был даже матчбол, но Окобо промахнулся и оставил судьбу матча на дополнительное время.

«Roca Team» уверенно вела в дополнительное время, но «Фенербахче» спасся, благодаря двум результативным трехочковым броскам. Судьба выбрала победителем «Фенербахче», хотя у него и не было преимущества в этом матче. Теперь турки встретятся с греками из «Панатинаикос», вытеснившими «Барселону».

Это – тяжелое и эмоциональное поражение для наших Roca Boys, взволнованных и выдохнувшихся к концу встречи. Следующая игра «Roca Team» состоится завтра, 11 мая, в 19:15 с «Ада Блуа» на его паркете в заключительном туре чемпионата Франции перед плей-офф.