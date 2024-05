Encore plus de trains entre Cannes, Nice, Monaco et Menton

ZOU! et la Région PACA vont augmenter le nombre de trains desservant Monaco © Zou! Région Sud

Une première mesure est déjà en place depuis vendredi 10 mai mais une seconde arrivera en fin d’année.

Depuis le Grand Prix de Monaco Historique 2024, l’axe de train reliant les gares de Cannes, Nice, Monaco et Menton a connu un agrandissement d’effectifs. En effet, la compagnie Zou! avait testé un déploiement accru de trains pour cet évènement et les résultats ont été à la hauteur de leurs attentes.

A la suite de cela, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) compte garder cette amélioration aux vues des trois prochains évènements sportifs à suivre à Monaco : le Grand Prix de F1, le passage du Tour de France de cyclisme et le Meeting Herculis EBS d’athlétisme.

De plus, à partir du 15 décembre 2024, la région assurera à minima le passage d’un train toutes les 15 minutes sur la ligne. Renaud Muselier, Président de la Région PACA, justifie cette démarche : « Cette attractivité est renforcée par les grands événements sportifs et culturels qui font rayonner le Sud. Le bon accueil que nous devons à nos visiteurs passe par une offre de transport accessible, justement dimensionnée et totalement décarbonée. »