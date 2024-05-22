Еще больше поездов между Каннами, Ниццей, Монако и Ментоном

Первые нововведения действуют уже с пятницы, 10 мая, а следующий пакет мер вступит в силу в конце года.

После исторического Гран-при Монако 2024 года маршрут поездов, связывающий вокзалы Канн, Ниццы, Монако и Ментона, был расширен. Компания Zou! протестировала увеличенное количество поездов для этого события, и результаты полностью оправдали ожидания.

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В связи с этим регион Прованс-Альпы-Лазурный берег (PACA) намерен продолжать совершенствовать систему, принимая во внимание три предстоящих спортивных события, которые пройдут в Монако: Гран-при «Формулы-1», велогонка «Тур де Франс» и легкоатлетические соревнования Herculis.

Гран-при Монако 2024 года: как до него добраться и как перемещаться по городу?

Кроме того, с 15 декабря 2024 года регион будет обеспечивать движение по этой линии с интервалом не менее одного поезда каждые 15 минут. Председатель Регионального совета PACA Рено Мюзелье объясняет этот шаг так: «Популярность региона усиливается благодаря крупным спортивным и культурным событиям, которые делают юг Франции еще более привлекательным. Мы обязаны оказать нашим посетителям теплый прием, предоставив им доступный, удобный и абсолютно безуглеродный транспорт».