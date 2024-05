Grand Prix de Monaco Historique 2024 : tout ce qu’il faut savoir

C’est la 14e édition de ce Grand Prix Historique et elle se déroule du vendredi 10 mai au dimanche 12 mai.

Voitures rétros, bolides sublimes et monoplaces historiques, Monaco a vu rouler sur ses routes de nombreuses voitures d’une autre époque. Depuis 1997, le Grand Prix de Monaco Historique fait partie du calendrier des courses automobiles monégasques.

Du vendredi 10 mai au dimanche 12 mai, vous retrouverez les voitures les plus iconiques du 20e siècle et ce, par ordre chronologique (sauf la série C). Les pilotes prendront part sur la piste à bord des voitures ayant marqué l’histoire de la Principauté et de la course automobile.

Vu le succès de l’édition précédente, l’Automobile Club de Monaco a décidé de réitérer le même programme cette année. Le vendredi sera dédié aux essais libres, le samedi aux qualifications et le dimanche aux courses, comme un week-end classique de Grand Prix de Formule 1 à Monaco.

Programme du vendredi 10 mai – essais libres :

11:00 -11:30 Série A2 « Juan Manuel Fangio » – Voitures de Grand Prix à moteur avant construites avant 1961

11:50 -12:20 Série A1 « Louis Chiron » – Voitures de Grand Prix d’Avant-Guerre et Voiturettes

12:40 -13:10 Série B « Graham Hill » – Voitures de Grand Prix à moteur arrière, 1500, F1 (1961 – 1965) et F2 (1956 – 1960)

14:30 -15:00 Série D « Jackie Stewart » – Voitures de Grand Prix F1 3L (1966 – 1972)

15:20 -15:50 Série E « Niki Lauda » – Voitures de Grand Prix F1 3L (1973 – 1976)

16:10 -16:40 Série C « Vittorio Marzotto » – Voitures de Sport à moteur avant (1952 – 1957)

17:00 -17:30 Série F « Gilles Villeneuve » – Voitures de Grand Prix F1 3L (1977 – 1980)

17:50 -18:20 Série G « Ayrton Senna » – Voitures de Grand Prix F1 3L (1981 – 1985)

Programme du samedi 11 mai – qualifications :

08:15 -08:40 Série A2

09:05 -09:30 Série A1

09:55 -10:20 Série B

10:45 -11:10 Série D

11:35 -12:00 Série E

12:25 -12:40 Parade « UBS Classic Car Rally » (3 tours)

12:50 -13:20 « Senna 30 Years Celebration Parade » (4 tours)

14:30 -14:55 Série C

15:20 -15:45 Série F

16:10 -16:35 Série G

Programme du dimanche 12 mai – courses :

08:00 -08:30 Série A2 – 10 tours ou 30 minutes

09:05 -09:35 Série A1 – 10 tours ou 30 minutes

10:10 -10:40 Série B – 10 tours ou 30 minutes

11:15 -11:50 Série D – 12 tours ou 35 minutes

12:25 -13:10 Série E – 18 tours ou 45 minutes

14:30 -15:00 Série C – 10 tours ou 30 minutes

15:35 -16:20 Série F – 18 tours ou 45 minutes

16:55 -17:40 Série G – 18 tours ou 45 minutes

Des places sont toujours disponibles en billetterie mais sachez que le vendredi est ouvert au public, donc premier arrivé, premier servi !

A noter que deux personnages connus du monde de la F1 devraient prendre part à l’évènement : Zak Brown, Manager de l’écurie F1 McLaren, pilotera en série F et Adrian Newey, Ingénieur de l’écurie F1 Red Bull, pilotera en série D.

Étant sous le signe des festivités, l’édition 2024 sera aussi un hommage à Ayrton Senna, décédé il y a 30 ans à Imola, lui qui était le maître de la Principauté en détenant toujours le record du plus grand nombre de Grand Prix de Monaco gagnés.

30 ans depuis sa disparition, Ayrton Senna, une légende incontestée du Grand Prix de Monaco

Infos pratiques

Si vous vous déplacez en train, la SNCF déploie un plus grand nombre de trains ce week-end, donc retrouvez tous les horaires pratiques sur le site SNCF Connect en renseignant votre itinéraire ou bien grâce à ce pdf.

Si vous venez en voiture, vous disposez des parkings de la Principauté pour garer votre véhicule, retrouvez toutes les informations via le site internet des parkings.

Se garer à Monaco : tout ce qu’il faut savoir

Les organisateurs rappellent aussi les entités prohibées dans l’enceinte du Grand Prix :

Les bouteilles en verre et les cannettes

Les animaux de compagnie

Tout objet encombrant : valise, poussette, vélo, trottinette, casque, trépied pour appareil photo…

Tout objet pouvant blesser d’autres spectateurs : arme à feu, arme blanche et plus généralement tout objet contondant, coupant qu’il soit métallique ou non

Vous trouverez sur le plan du circuit l’emplacement de tous les services facilement accessibles depuis les différentes tribunes (toilettes publiques, poste de secours, buvettes/snacks, etc …).

Pour tout autre renseignement, retrouvez une FAQ sur le site de l’Automobile Club de Monaco ou contactez-les par mail.