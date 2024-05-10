Исторический Гран-при Монако 2024 года – полная информация

С пятницы, 10 мая, по воскресенье, 12 мая, в Монако проходит 14-й Исторический Гран-при.

Автомобили былых годов, великолепные исторические одноместные болиды… По улицам Монако мчатся автомобили другой эпохи. С 1997 года Исторический гран-при Монако входит в программу монакских автогонок.

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С пятницы, 10 мая, по воскресенье, 12 мая, вы увидите культовые автомобили ХХ-го века в хронологическом порядке (кроме серии С). Пилоты состязаются на трассе, отметившей историю Княжества и автогонок.

После успеха предыдущих гонок Автомобильный клуб Монако решил принять ту же программу и на этот год. В пятницу пройдут свободные заезды, в субботу – квалификации, а в воскресенье – гонки, как в классические выходные Гран-при Формулы-1 Монако.

Программа на пятницу, 10 мая, – свободные заезды:

11:00 – 11:30 Серия A2 «Хуаном Мануэлем Фанхио» – Автомобили Гран-при с переднерасположенными двигателями, построенные до 1961 года

11:50 – 12:20 Серия A1 «Луи Широн» – Довоенные автомобили Гран-при и малолитражки

12:40 – 13:10 Серия B «Грэм Хилл» – Автомобили Гран-при с заднерасположенными двигателями, 1500, Формула-1 (1961 – 1965) и Формула-2 (1956 – 1960)

14:30 – 15:00 Серия D «Джеки Стюарт» – Автомобили Гран-при Формулы-1 с трехлитровыми двигателями (1966 – 1972)

15:20 – 15:50 Серия Е «Ники Лауда» – Автомобили Гран-при Формулы-1 с трехлитровыми двигателями (1973 – 1976)

16:10 – 16:40 Серия C «Витторио Марзотто» – Спортивные автомобили с переднерасположенными двигателями (1952 – 1957)

17:00 – 17:30 Серия F «Жиль Вильнёв» – Автомобили Гран-при Формулы-1 с трехлитровыми двигателями (1977 – 1980)

17:50 – 18:20 Серия G «Аэртон Сенна» – Автомобили Гран-при Формулы-1 с трехлитровыми двигателями (1981 – 1985)

Программа на субботу, 11 мая, – квалификации:

08:15 – 08:40 Серия A2

09:05 – 09:30 Серия A1

09:55 – 10:20 Серия B

10:45 – 11:10 Серия D

11:35 – 12:00 Серия E

12:25 – 12:40 Парад «UBS Classic Car Rally» (3 круга)

12:50 – 13:20 «Senna 30 Years Celebration Parade» (4 круга)

14:30 – 14:55 Серия C

15:20 – 15:45 Серия F

16:10 – 16:35 Серия G

Программа на воскресенье, 12 мая, – гонки:

08:00 – 08:30 Серия A2 – 10 кругов или 30 минут

09:05 – 09:35 Серия A1 – 10 кругов или 30 минут

10:10 – 10:40 Серия B – 10 кругов или 30 минут

11:15 – 11:50 Серия D – 12 кругов или 35 минут

12:25 – 13:10 Серия E – 18 кругов или 45 минут

14:30 – 15:00 Серия C – 10 кругов или 30 минут

15:35 – 16:20 Серия F – 18 кругов или 45 минут

16:55 – 17:40 Серия G – 18 кругов или 45 минут

В билетных кассах еще есть билеты, но в пятницу – вход бесплатный, поэтому места будут распределяться в порядке живой очереди.

В мероприятии примут участие два известных деятеля из мира Формулы-1: Зак Браун, менеджер команды McLaren, выступит в серии F, а Адриан Ньюли, инженер команды Red Bull, – в серии D.

Во время празднеств 2024 года будет отдана дань памяти Аэртону Сенна, погибшему 30 лет назад на трассе Имола. Этот мастер монакской трассы до сих пор держит рекорд по самому большому количеству выигранных Гран-при в Княжестве.

Спустя 30 лет после гибели Аэртон Сенна остается непревзойденной легендой Гран-при Монако

Полезная информация

Если вы поедете на поезде, SNCF в эти выходные запустит максимум поездов, так что смотрите расписание на сайте SNCF Connect, указав ваш маршрут или с помощью этого документа pdf.

Если вы поедете на автомобиле, в Княжестве есть паркинги, в которых вы сможете оставить свой автомобиль. Смотрите всю информацию на сайте паркингов.

Полный гид по парковкам в Монако

Организаторы также напоминают о том, что запрещено проносить на Гран-при:

Стеклянные бутылки и банки

Домашние животные

Крупные предметы: чемоданы, коляски, велосипеды, самокаты, каски, треноги для фотоаппарата и пр.

Любые предметы, способные ранить других зрителей: огнестрельное оружие, холодное оружие и в целом любые тупые или острые предметы, металлические или нет.

На схеме трассы вы найдете места расположения всех услуг, легко доступных с различных трибун (туалеты, посты спасателей, бары/кафе и пр.)

Любую дополнительную информацию можно найти в рубрике ЧаВо на сайте Автомобильного клуба Монако или обратится в него по электронной почте.