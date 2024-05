Gran Premio Storico di Monaco 2024: tutto quello che c’è da sapere

La 14ª edizione del Gran Premio Storico si svolge da venerdì 10 a domenica 12 maggio.

Auto retrò, bolidi incredibili e monoposto storiche: sono parecchie le auto d’epoca che hanno percorso le strade di Monaco. Il Gran Premio Storico di Monaco rientra nel calendario delle corse automobilistiche monegasche dal 1997.

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio, potrete scoprire le auto più iconiche del XX secolo, in ordine cronologico (ad eccezione della serie C). I piloti scenderanno in pista a bordo di alcune delle vetture che hanno segnato la storia del Principato e dell’automobilismo.

Visto il successo della precedente edizione, l’Automobile Club de Monaco ha deciso di ripetere lo stesso programma anche quest’anno. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, il sabato alle qualifiche e la domenica alle gare, proprio come un classico weekend di Gran Premio di Formula 1 a Monaco.

Programma di venerdì 10 maggio – prove libere:

11:00 -11:30 Serie A2 “Juan Manuel Fangio” – Auto da Gran Premio a motore anteriore costruite prima del 1961

11:50 -12:20 Serie A1 “Louis Chiron” – Auto da Gran Premio e utilitarie anteguerra

12:40 -13:10 Serie B “Graham Hill” – Auto da Gran Premio a motore posteriore, 1500, F1 (1961 – 1965) e F2 (1956 – 1960)

14:30 -15:00 Serie D “Jackie Stewart” – Auto da Gran Premio F1 3L (1966 – 1972)

15:20 -15:50 Serie E “Niki Lauda” – Auto da Gran Premio F1 3L (1973 – 1976)

16:10 -16:40 Serie C “Vittorio Marzotto” – Auto sportive a motore anteriore (1952 – 1957)

17:00 -17:30 Serie F “Gilles Villeneuve” – Auto da Gran Premio F1 3L (1977 – 1980)

17:50 -18:20 Serie G “Ayrton Senna” – Auto da Gran Premio F1 3L (1981 – 1985)

Programma di sabato 11 maggio – qualificazioni:

08:15 -08:40 Serie A2

09:05 -09:30 Serie A1

09:55 -10:20 Serie B

10:45 -11:10 Serie D

11:35 -12:00 Serie E

12:25 -12:40 Sfilata “UBS Classic Car Rally” (3 giri)

12:50 -13:20 “Senna 30 Years Celebration Parade” (4 giri)

14:30 -14:55 Serie C

15:20 -15:45 Serie F

16:10 -16:35 Serie G

Programma di domenica 12 maggio – gare:

08:00 -08:30 Serie A2 – 10 giri o 30 minuti

09:05 -09:35 Serie A1 – 10 giri o 30 minuti

10:10 -10:40 Serie B – 10 giri o 30 minuti

11:15 -11:50 Serie D – 12 giri o 35 minuti

12:25 -13:10 Serie E – 18 giri o 45 minuti

14:30 -15:00 Serie C – 10 giri o 30 minuti

15:35 -16:20 Serie F – 18 giri o 45 minuti

16:55 -17:40 Serie G – 18 giri o 45 minuti

I biglietti sono ancora disponibili al botteghino, ma il venerdì è aperto al pubblico, quindi chi prima arriva, meglio alloggia!

All’evento sono attesi due personaggi noti del mondo della F1: Zak Brown, manager della scuderia McLaren F1, che correrà nella serie F, e Adrian Newey, ingegnere della scuderia Red Bull F1, che correrà nella serie D.

L’edizione 2024 sarà anche un omaggio ad Ayrton Senna, scomparso 30 anni fa a Imola. Il pilota è stato una leggenda nel Principato e detiene tuttora il record di vittorie del Gran Premio di Monaco.

Informazioni utili

Se arrivate in treno, la SNCF mette a disposizione ancora più mezzi questo fine settimana. Potete trovate tutti gli orari utili sul sito SNCF Connect inserendo il vostro itinerario oppure in questo pdf.

Se venite in auto, potete utilizzare i parcheggi del Principato. Trovate tutte le informazioni sul sito web dei parcheggi.

Gli organizzatori desiderano inoltre ricordare qualche regole da rispettare all’interno del recinto del Gran Premio:

Vietato introdurre bottiglie di vetro e lattine

Vietati gli animali da compagnia

Vietati tutti gli oggetti ingombranti: valigie, passeggini, biciclette, monopattini, caschi, treppiedi per macchine fotografiche…

Vietati tutti gli oggetti che potrebbero ferire gli altri spettatori: armi da fuoco, armi bianche e in generale qualsiasi oggetto contundente o tagliente, sia metallico che non

Sulla mappa del circuito troverete l’ubicazione di tutti i servizi facilmente raggiungibili dalle varie tribune (bagni pubblici, pronto soccorso, punti di ristoro/snack, ecc.).

Per ulteriori informazioni, consultate le FAQ sul sito dell’Automobile Club de Monaco o contattatelo via e-mail.