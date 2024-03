Gran Premio di Arabia Saudita: primo podio per Leclerc, vittoria per Verstappen

Il pilota monegasco si è aggiudicato il terzo gradino del podio, accanto a Sergio Perez al secondo posto e Max Verstappen in prima posizione.

Dopo soli due Gran Premi, lo spettro della stagione 2023 fa subito capolino. Con la prima doppietta Red Bull e la seconda vittoria consecutiva del tre volte campione del mondo in carica, il 2024 parte esattamente con le stesse premesse dell’anno precedente.

Sicuramente Max Verstappen, che ha appena conquistato la 56ª vittoria della sua carriera, non potrebbe esserne più felice. Lo stesso vale per la scuderia austriaca, che nonostante il polverone del caso Horner, sta dimostrando ancora una volta di non temere rivali in pista.

Intoccabili, le due Red Bull hanno lasciato solo le briciole a Charles Leclerc che, dopo un primo week-end di Gran Premio alquanto frustrante, è riuscito a conquistare il podio per la prima volta questa stagione.

Leclerc si aggiudica il miglior giro della gara

Ancora una volta in seconda posizione sulla griglia di partenza, il pilota Ferrari si è anche aggiudicato il giro più veloce della gara, proprio all’ultimo. È con questa performance che si è classificato al terzo posto provvisorio nel campionato del mondo dei piloti, dietro i due piloti Red Bull.

“Avevamo un buon ritmo, infatti alla fine abbiamo fatto il giro più veloce della gara. Nel complesso, le sensazioni sono state buone, ma è stato un po’ noioso perché le Red Bull avevano troppo vantaggio. Abbiamo preso più punti possibili oggi”, ha dichiarato il pilota monegasco dopo la gara su Canal+. Sei di questi punti sono stati conquistati da Oliver Bearman, il debuttante della Scuderia che ha sostituito Carlos Sainz, che ha subito un’appendicectomia all’inizio della settimana. Bearman si è classificato settimo su una vettura che aveva guidato per la prima volta il giorno precedente.

“Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso. Probabilmente avevo meno adrenalina perché ero isolato, ma questo è uno dei circuiti più impegnativi del campionato dal punto di vista fisico: fa caldo, è faticoso perché ci sono molte curve veloci, e questo rende tutto più difficile ma anche molto divertente”.

Prossimo appuntamento il 24 marzo per il Gran Premio d’Australia.