Гран-при Монако: что важно знать, чтобы разместить зрителей на своём балконе

Несколько недель назад министерский указ, опубликованный в официальном бюллетене Journal de Monaco, ввёл новые меры безопасности в правила, регулирующие использование террас и балконов во время Гран-при Монако.

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В период Гран-при за аренду квартиры в Монако придётся выложить поистине астрономическую сумму, при этом особенно востребованы апартаменты с террасами. Многие готовы выложить десятки тысяч евро за возможность собственными глазами увидеть гонку прямо с собственного балкона. Особенным успехом пользуется Порт Эркюль, откуда открывается превосходный вид на старт финала соревнований в воскресенье. Для организации подобной аренды необходимо получить соответствующие разрешения, порядок которых подробно разъяснён на официальном сайте правительства Монако. Владельцы или арендаторы балконов и террас с видом на трассу могут принять гостей на балконах, только если они обладают необходимыми разрешениями.

Если вы планируете наблюдать за гонками «Формулы-1», в которых участвуют около двадцати автомобилей, прямо из дома, убедитесь, что ваш балкон или терраса находятся в отличном состоянии. Важно проверить, что перила надежны, а все требуемые проверки были проведены аккредитованным органом контроля соответствия в Княжестве Для оформления заявки на получение пропуска понадобятся документы, подтверждающие право собственности или аренду жилья. Все необходимые формальности следует завершить не позднее чем за 30 дней до начала Гран-при. Также имейте в виду, что на каждый погонный метр перил допускается не более двух человек.

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Новые законодательные нормы для балконов

Правила, касающиеся балконов, террас и лоджий, зафиксированы в Министерском указе № 2005-238 от 9 мая 2005 года. В начале марта в бюллетене Journal de Monaco были опубликованы новые статьи, относящиеся к специальным мерам, «предназначенным для обеспечения должного уровня безопасности в помещениях, которые по своей конструкции не предназначены для общего доступа».

Владельцы или арендаторы должны принять ряд мер для обеспечения безопасности. В первую очередь, необходимо установить систему обнаружения пожара или, как минимум, рабочий детектор дыма, а также убедиться в наличии детектора угарного газа, если в помещении используется газовый котел. Кроме того, следует контролировать, чтобы мощность любых дополнительных кухонных приборов не превышала 20 кВт, и исключить использование дополнительных газовых приборов и открытого огня.

Дополнительно, в каждой квартире или офисе должен быть назначен ответственный за безопасность. Этот сотрудник «должен быть в курсе количества людей, присутствующих в помещении во время мероприятий, чтобы в случае необходимости оперативно сообщить эту информацию властям». Также он должен иметь возможность немедленно поднять тревогу через службу безопасности здания, если это необходимо. Назначенное лицо обязано соблюдать положения Министерского приказа № 2018-1079 от 21 ноября 2018 года, в том числе требования к огнестойкости оборудования, используемого во время проведения автогонок Гран-при.

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