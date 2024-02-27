Формула-1. Программа чемпионата мира 2024 года: самые важные гонки
В программе этого сезона – 24 гонки. Это – рекорд. Monaco Tribune рассказывает вам о пяти из них. Возьмите на заметку!
1. Гран-при Китая (21 апреля)
После пятилетнего перерыва – громкое возвращение в программу.
«Это – стремительная трасса с высокой средней скоростью, анализирует Тео Пуршер. Она предоставляет немало возможностей для обгонов.»
Легендарная трасса Формулы-1, Гран-при Китая в Шанхае празднует свое триумфальное возвращение в программу чемпионата. В последний раз, в 2019 году, он стал тысячным Гран-при в истории Формулы-1.
Тогда гонки выиграл некто Льюис Хэмилтон. Повторить?
2. Гран-при Монако (26 мая)
Вряд ли можем обойти вниманием одно из главных событий календаря. Хотя некоторые критики любят указывать на недостаток зрелищности и азарта на трассе, Гран-при Монако остается центральным событием сезона «Формулы-1».
Благодаря своей невероятной атмосфере, уникальной городской трассе и захватывающим дух пейзажам «самая красивая трасса в мире», по мнению многих, никого не оставляет равнодушным и остается одним из самых долгожданных Гран-при сезона.
Обгоны в Монако – редкость, но Гран-при отводит видное место квалификационным заездам. Здесь, как ни на каком другом Гран-при, борьба за первое место на старте имеет первостепенное значение.
В прошлом году Макс Ферстаппен выиграл свой второй Гран-при Монако, опередив Фернандо Алонсо и Эстебана Окона по итогам гонки, последние круги которой прошли под грозой.
3. Гран-при Великобритании (7 июля)
Сценарий 2022 года сделал эту гонку одним из самых зрелищных Гран-при в истории Сильверстоуна.
После многочисленных баталий на трассе между пилотами Ferrari, Red Bull и Mercedes и первой победы Карлоса Сайнса в Формуле-1 Гран-при Великобритании 2022 года еще раз подтвердил свою блестящую репутацию.
Потрясающая атмосфера и непревзойденный ажиотаж вокруг трех британских гонщиков (Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton), Ландо Норрис (Lando Norris) и Джордж Рассел (George Russell) неизменно гарантируют Гран-при на трассе «Сильверстоун» почётное место в календаре чемпионата и любовь пилотов.
«После Монако это – моя самая любимая трасса, заявил Тео Поршер, пилот из города Грасс, изданию Auto Hebdo. Маршрут ровный, но ритм на нем – фантастический. Он просто создан для болидов. Чувство скорости не оставляет ни на минуту.»
4. Гран-при Спа-Франкоршам (28 июля)
С её крутым виражом Eau Rouge, семью километрами неровной поверхности, лесом, простирающимся до самого горизонта, трасса «Спа-Франкоршам» — одна из самых знаковых и впечатляющих в мире гонок.
Часто обмываемая дождями бельгийская гонка каждый год сулит масштабное зрелище на трассе с многочисленными участками для обгонов к великой радости фанатов стремительных баталий.
Этот Гран-при был остановлен в 2021 году из-за сильной интенсивности дождей и чуть было не исчез из программы чемпионата мира, как Гран-при Франции, но вот уже два года, как Спа-Франкоршам продолжает радовать зрителей.
Шарль Леклер в прошлом году закончил этот Гран-при на подиуме.
5. Гран-при Абу-Даби (8 декабря)
Помните декабрь 2021 года? После невероятного противостояния, как будто списанного с голливудского фильма, Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и выиграл свой первый в жизни титул чемпиона мира. Это была беспрецедентная гонка!
Последняя гонка сезона – теперь уже на протяжении многих лет – Гран-при Абу-Даби не давал таких захватывающих представлений в последние два сезона, а Макс Ферстаппен дважды стал чемпионом мира задолго до этого решающего дня.
Но сезон 2024 года обещает быть насыщенным с Red Bull, которой опять пророчат подиум, Ferrari в ее стремительном развитии и реваншистской Mercedes. Городская трасса Яс Марина может опять стать театром нового апофеозного финала.
Программа Формулы-1 на 2024 год
2 марта: Гран-при Бахрейна – Сахир
9 марта: Гран-при Саудовской Аравии – Джедда
24 марта: Гран-при Австралии – Мельбурн
7 апреля: Гран-при Японии – Судзука
21 апреля: Гран-при Китая – Шанхай
5 мая: Гран-при Майями – США
19 мая: Гран-при Эмилия-Романья – Имола
26 мая: Гран-при Монако – Монте-Карло
9 июня: Гран-при Канады – Монреаль
23 июня: Гран-при Испании – Барселона
30 июня: Гран-при Австрии – Шпильберг
7 июля: Гран-при Великобритании – Сильверстоун
21 июля: Гран-при Венгрии – Хунгароринг
28 июля: Гран-при Бельгии – Спа-Франкоршам
25 августа: Гран—при Нидерландов – Зандворт
1 сентября: Гран-при Италии – Монца
15 сентября: Гран-при Азербайджана – Баку
22 сентября: Гран-при Сингапура – Марина Бей
20 октября: Гран-при США – Остин
27 октября: Гран-при Мексики – Мехико
3 ноября: Гран-при Бразилии – Интерлагос
23 ноября: Гран-при Лас-Вегас – США
1 декабря: Гран-при Катара – Лосаль
8 декабря: Гран-при Аду-Даби – Яс Марина