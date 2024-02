Formula 1. Calendario 2024: ecco gli appuntamenti da non perdere

La stagione 2024 ha in programma 24 corse. Un numero record. Monaco Tribune ne ha selezionate cinque per voi. Non fatevele scappare!

1. Gran Premio di Cina (21 aprile)

Dopo cinque anni di assenza fa il suo grande ritorno in calendario.

“È una pista molto veloce, con velocità media elevata”, dichiara Théo Pourchaire. “È un circuito che offre diverse possibilità di sorpasso”.

Il Gran Premio di Cina torna dopo 5 anni (Foto © Formula 1)

Circuito leggendario della Formula 1, il Gran Premio di Cina si corre a Shanghai e promette un ritorno trionfale quest’anno. Un circuito che nel 2019, nella sua ultima edizione, ha ospitato il millesimo Gran Premio della storia.

Quell’anno, è stato un certo Lewis Hamilton a portare a casa la vittoria. Lo farà anche quest’anno?

2. Gran Premio di Monaco (26 maggio)

Come non citare l’evento monegasco? Sebbene alcuni insistano sulla mancanza di spettacolo e di colpi di scena in pista, il Gran Premio di Monaco resta l’evento clou della stagione di Formula 1.

Con l’incredibile atmosfera, il percorso urbano unico e i paesaggi mozzafiato, il “circuito più bello del mondo” non lascia indifferenti e rimane uno dei Gran Premi più attesi ogni anno.

Visto che i sorpassi sono rari a Monaco, il Gran Premio è tutto incentrato sulle qualifiche. Qui più che in ogni altro circuito, la corsa alla pole position è fondamentale.

Nell’ultima edizione, Max Verstappen ha vinto il suo secondo Gran Premio di Monaco, davanti a Fernando Alonso e Esteban Ocon, al termine di una gara in cui i temporali hanno reso gli ultimi giri più interessanti.

3. Gran Premio di Gran Bretagna (7 luglio)

Quello del 2022 è stato uno dei più bei Gran Premi della storia di Silverstone.

Con diverse battaglie in pista tra Ferrari, Redbull e Mercedes, e la prima vittoria in F1 di Carlos Sainz, il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 è stato ancora una volta all’altezza della sua reputazione.

Disputato ogni anno in uno scenario da favola, con un entusiasmo senza pari per i tre piloti britannici (Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell), il Gran Premio di Silverstone è un classico della Formula 1 molto amato dai piloti.

“È il mio secondo circuito preferito dopo Monaco”, ha dichiarato il pilota di Grasse Théo Pourchaire al giornale Auto Hebdo. “Il tracciato è pianeggiante, ma il ritmo è favoloso. È fatto per le monoposto. La sensazione di velocità è costante”.

4. Gran Premio di Spa-Francorchamps (28 luglio)

Con le sue curve Eau Rouge-Radillon, i suoi 7 km di terreno irregolare, la sua foresta a perdita d’occhio… Il circuito di Spa-Francorchamps è uno dei più emblematici e spettacolari del mondo.

Spesso segnata dalla pioggia, la gara belga promette ogni anno uno spettacolo non indifferente, con diversi punti di sorpasso per gli amanti degli scontri in pista.

Interrotto nel 2021 a causa dell’intensità della pioggia, e prossimo a scomparire dal campionato del mondo come il Gran Premio di Francia, Spa-Francorchamps è stato un appuntamento fisso negli ultimi due anni.

Nell’ultima edizione, Charles Leclerc ha persino conquistato il podio.

5. Gran Premio di Abu Dhabi (8 dicembre)

È il dicembre 2021. Al termine di una gara grandiosa, degna di una sceneggiatura hollywoodiana, Max Verstappen vince il suo primo titolo mondiale dopo un sorpasso finale su Lewis Hamilton. È stato un evento senza precedenti.

Ultimo appuntamento della stagione ormai da diversi anni, il Gran Premio di Abu Dhabi non regala più grande suspense da due anni, dato che Max Verstappen si è aggiudicato il titolo di campione due volte ben prima della gara.

Ma in quella che si prospetta come una stagione 2024 intensa, con le Red Bull ancora attese in pole position, le Ferrari in ascesa e le Mercedes in cerca di rivincita, il tracciato urbano di Yas Marina potrebbe fare da sfondo a un nuovo incredibile finale.

Calendario F1 2024

2 marzo 2024: Gran Premio del Bahrein – Sakhir

9 marzo 2024: Gran Premio dell’Arabia Saudita – Jeddah

24 marzo 2024: Gran Premio d’Australia – Melbourne

7 aprile 2024: Gran Premio del Giappone – Suzuka

21 aprile 2024: Gran Premio di Cina – Shanghai

5 maggio 2024: Gran Premio di Miami – Stati Uniti d’America

19 maggio 2024: Gran Premio dell’Emilia-Romagna – Imola

26 maggio 2024: Gran Premio di Monaco – Monte-Carlo

9 giugno 2024: Gran Premio del Canada – Montreal

23 giugno 2024: Gran Premio di Spagna – Barcellona

30 giugno 2024: Gran Premio d’Austria – Spielberg

7 luglio 2024: Gran Premio di Gran Bretagna – Silverstone

21 luglio 2024: Gran Premio d’Ungheria – Hungaroring

28 luglio 2024: Gran Premio del Belgio – Spa-Francorchamps

25 agosto 2024: Gran Premio d’Olanda – Zandvoort

1 settembre 2024: Gran Premio d’Italia – Monza

15 settembre 2024: Gran Premio dell’Azerbaigian – Baku

22 settembre 2024: Gran Premio di Singapore – Marina Bay

20 ottobre 2024: Gran Premio degli Stati Uniti – Austin

27 ottobre 2024: Gran Premio del Messico – Città del Messico

3 novembre 2024: Gran Premio del Brasile – Interlagos

23 novembre 2024: Gran Premio di Las Vegas – Stati Uniti d’America

1 dicembre 2024: Gran Premio del Qatar – Losail

8 dicembre 2024: Gran Premio di Abu Dhabi – Yas Marina