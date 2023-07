Grand Prix de Belgique : Max Verstappen encore et toujours, Charles Leclerc sur le podium

Le double champion du monde en titre à décroché sa huitième victoire consécutive ce dimanche à Spa-Francorchamps, devançant son coéquipier Sergio Perez et le pilote monégasque Charles Leclerc.

La course : Max Verstappen force 8

Parti en pole position sur la piste qui l’a vu triompher en 2019, Charles Leclerc n’a rien pu faire face à la supériorité déconcertante des Red Bull.

Dépassé dans la ligne droite qui suit le mythique raidillon de l’Eau Rouge dans le premier tour, le pilote de la Scuderia Ferrari a vu tour à tour Sergio Perez puis Max Verstappen le dépasser.

Mais le Monégasque a bien résisté à Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour s’assurer un nouveau podium cette saison.

Charles Leclerc a terminé « meilleur des autres » derrière les deux Red Bull (Photo © Scuderia Ferrari)

Malgré quelques gouttes de pluie pendant la course et une pénalité de cinq places sur la grille, Max Verstappen a lui signé sa dixième victoire de la saison, la huitième d’affilée et sa quarante-cinquième en carrière.

Le double champion du monde a pris les commandes de la course au dix-septième tour pour ne plus jamais les quitter. Au cap de la mi-saison, le Néerlandais est déjà proche d’un nouveau titre de champion du monde.

Le chiffre : 3

Comme le nombre de podiums du pilote monégasque cette saison, après sa deuxième place en Autriche et sa troisième place en Azerbaïdjan.

La phrase : « C’est le meilleur résultat que nous pouvions faire »

Charles Leclerc : « C’est le meilleur résultat que nous pouvions faire aujourd’hui. Il n’y a pas de doute. On espère toujours gagner mais de manière réaliste, nous savions que les deux Red Bull seraient beaucoup plus rapides. Notre objectif était de maximiser les points avec le package que nous avions et honnêtement, je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux. »

Le classement : Charles Leclerc grappille

Grâce aux points de ce podium, le Monégasque en profite pour gagner quelques places aux championnats du monde. Le voici désormais cinquième, à égalité avec George Russell (99 points) et devant son coéquipier Carlos Sainz (92 points).

Devant, Sergio Perez (189 points), Fernando Alonso (149 points) et Lewis Hamilton (148 points) sont à la lutte pour la deuxième place, tandis que Max Verstappen (314 points) se rapproche toujours un peu plus d’un troisième sacre mondial.

Prochain rendez-vous, le 27 août prochain à l’occasion du Grand-Prix des Pays-Bas.