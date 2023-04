Grand Prix d’Azerbaïdjan : Premier podium pour Charles Leclerc, Sergio Perez intouchable

Sergio Perez (Red Bull) a remporté à Bakou son deuxième Grand Prix de la saison ce dimanche, devant Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari).

La course : Les Red Bull (encore) intouchables

Les Red Bull ont une nouvelle fois écrasé la concurrence, en signant un nouveau doublé, le troisième déjà cette saison. Parti en pole position, c’est Sergio Perez qui est allé remporter son deuxième Grand Prix de la saison, devant con coéquipier Max Verstappen, toujours leader du championnat du monde, mais avec un écart qui a bien fondu.

Incroyables d’aisance cette saison, les Red Bull ont écoeuré la concurrence, à commencer par Charles Leclerc, deuxième sur la grille et en tête après le premier virage, mais qui n’a pas pu résister au retour des deux flèches, qui se sont disputées la victoire.

Grand Prix d’Australie : Abandon pour Charles Leclerc, victoire pour Max Verstappen

Derrière le Monégasque, Fernando Alonso et son Aston Martin se sont montrés les plus rapides, face à Carlos Sainz notamment (Ferrari), pour décrocher la quatrième place devant le coéquipier de Charles Leclerc et Lewis Hamilton (Mercedes), sixième.

Prochain rendez-vous, dès le week-end prochain (7 mai) lors du Grand Prix de Miami.

La perf’ : Premier podium de la saison pour Charles Leclerc

Parti depuis la deuxième place sur la grille, le Monégasque n’a rien pu faire face au rythme effréné en course des deux Red Bull. Mais en se montrant plus rapide que lors des trois premières courses, Charles Leclerc a résisté à Fernando Alonso pour décrocher son tout premier podium de la saison.

Un véritable soulagement pour le vice-champion du monde en titre, qui restait sur un abandon en Australie. Relancé au championnat du monde (voir ci-dessous) et rassuré par sa Ferrari, Leclerc peut nourrir de grandes ambitions à Miami dans une semaine, même si les Red Bull devraient une nouvelle fois survoler la course.

Le chiffre : 4

Comme le nombre de courses remportées par Red Bull cette saison en quatre Grand Prix disputés. Une domination sans partage.

La décla’ : « Les sensations sont meilleures »

Charles Leclerc : « Les Red Bull étaient une nouvelle fois dans un autre monde. Il était pour moi impossible de les tenir en course. Nous n’avons pas le même rythme. Nous allons maintenant travailler pour gagner en performance en course. Les sensations sont meilleures, mais quand je vois encore l’écart avec eux, je me dis qu’il reste encore beaucoup de travail devant nous. »

Le classement : Sergio Perez se rapproche

Vainqueur de son deuxième Grand Prix de la saison, le Mexicain (87 points) en profite pour revenir à six points de Max Verstappen (93 points) au championnat du monde des pilotes.

Fernando Alonso est toujours solide troisième (60 points) alors que Charles Leclerc remonte à la sixième place (28 points), à égalité avec George Russell (28 points), grâce à son premier podium de la saison.