Grand Prix d’Australie : Abandon pour Charles Leclerc, victoire pour Max Verstappen

Le pilote monégasque est sorti de la piste dès le deuxième tour après avoir été touché par Lance Stroll. Max Verstappen a lui remporté sa deuxième course de la saison au terme d’un Grand Prix apocalyptique, marqué par trois drapeaux rouges.

Parti en pole position mais pris par George Russell (Mercedes) au départ, Max Verstappen (Red Bull) a repris la tête de la course au 12e tour et jusqu’à la fin, pour décrocher la première victoire de sa carrière en Australie. Le double champion du monde a devancé Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Aston Martin).

De son côté, Charles Leclerc (Ferrari) a vécu un Grand Prix cauchemardesque en ne restant en piste que quelques minutes, après une lutte trop musclée avec Lance Stroll (Aston Martin) qui l’a contraint à sortir de la piste.

Max Verstappen solide leader du championnat

« Il est regrettable de terminer la course de cette manière aujourd’hui, mais il s’agit d’un incident de course et je ne pense pas que nous aurions pu faire quelque chose différemment, a confié Charles Leclerc après son abandon. C’est décevant, mais il faut passer à la prochaine course où j’espère que les choses se dérouleront mieux.»

Prochain rendez-vous justement, le 30 avril prochain à Bakou, pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Au championnat du monde, Max Verstappen (69 points) est toujours leader, devant con coéquipier Sergio Perez (54 points) et Fernando Alonso (45 points).