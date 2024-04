Gran Premio di Monaco: ospiti sul balcone? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Qualche settimana fa, un decreto ministeriale pubblicato sul Journal de Monaco ha introdotto nuove misure di sicurezza per regolarizzare l’uso di terrazze e balconi durante il Gran Premio di Monaco.

Durante i weekend del Gran Premio, gli appartamenti a Monaco vengono affittati a caro prezzo, soprattutto quelli con terrazza. C’è chi è disposto a sborsare decine di migliaia di euro per godersi la gara con tutte le comodità di un appartamento. Tra le location più ambite, c’è sicuramente Port Hercule, che offre una vista privilegiata sulla partenza del GP la domenica pomeriggio. Tuttavia, anche questo business prevede la richiesta di alcune autorizzazioni. I proprietari o gli affittuari di balconi e terrazze con vista sul circuito possono avere ospiti durante l’evento, ma solo previa autorizzazione. Sul sito web del governo monegasco trovate tutte le istruzioni in merito.

Se volete godervi le venti monoposto di Formula 1 da casa vostra, dovrete assicurarvi che il balcone o la terrazza siano in buone condizioni, così come il parapetto, e che queste vengano verificate da “un organismo di verifica della conformità approvato dal Principato”. È poi necessario possedere i documenti di proprietà o di locazione per richiedere e ottenere il lasciapassare dalla Pubblica Sicurezza. Per avere il via libera, occorre avviare le pratiche almeno 30 giorni prima del Gran Premio. Ricordiamo che i balconi possono ospitare fino a due persone per metro lineare del parapetto.

Nuove regole per i balconi

Le condizioni per l’occupazione di balconi, terrazze e altre strutture simili sono stabilite dal Decreto Ministeriale n. 2005-238 del 9 maggio 2005. All’inizio di marzo, il Journal de Monaco ha pubblicato nuovi articoli relativi alle misure speciali “destinate a garantire un livello adeguato di sicurezza per il pubblico in quei locali che, per loro natura, non sono stabilimenti aperti al pubblico”.

Il proprietario o l’inquilino hanno l’onere di adottare una serie di misure. In primo luogo, devono verificare che l’appartamento o l’ufficio disponga di un sistema di rilevazione degli incendi (o almeno di un rilevatore di fumo autonomo, ndr) e che l’appartamento o l’ufficio, se dotato di una caldaia a gas, disponga di un rilevatore di monossido di carbonio. Inoltre, si richiede che la potenza dei piani cottura aggiuntivi non superi i 20 kW, mentre i piani cottura a gas o le fiamme libere sono vietate.

Un’altra novità è la nomina di un responsabile della sicurezza per ogni appartamento o ufficio interessato. Questo deve “essere a conoscenza del numero di persone presenti nei locali durante le prove, in modo da poter comunicare questa informazione alle autorità su richiesta”, ed essere in grado di contattare un eventuale servizio di sicurezza dell’edificio. Questa figura deve inoltre rispettare le disposizioni della citata ordinanza ministeriale n. 2018-1079 del 21 novembre 2018, con le sue modifiche, relative alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati durante le prove dei Gran Premi automobilistici.

Appuntamento dal 23 al 26 maggio 2024 per l’81° Gran Premio di Monaco!