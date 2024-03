Où profiter du Grand Prix de Monaco en dehors des tribunes ?

Le week-end du Grand Prix monégasque, de nombreux spectateurs et passionnés de Formule 1 sans billets profitent du spectacle et de l’ambiance de la course. Cette année, rendez-vous du 23 au 26 mai.

Publicité

Pendant le week-end de Grand prix de Monaco, il s’agit souvent d’être le premier. Premier sur la ligne d’arrivée pour les pilotes et premiers aux meilleurs spots pour les spectateurs. Du jeudi au dimanche, jour de la course, l’affluence est exponentielle. En arrivant à la gare de Monaco, le passage est d’ores et déjà filtré avec un dispositif de sécurité important. Une fois que vous l’avez passé, direction le Rocher et les hauteurs pour espérer observer quelques-uns des virages du circuit. Le public s’y précipite chaque année, il faut arriver suffisamment tôt pour avoir une place au bord des rambardes. Bien que très à distance, le spot permet d’avoir une vue globale et d’entendre le rugissement des voitures résonner dans toute la Principauté.

Quelques virages sont observables depuis le Rocher de Monaco. ©Monaco Tribune

Pour les fans qui souhaiteraient suivre la course en temps réel et gratuitement, cette dernière est toujours retransmise depuis la Fanzone installée au Marché de la Condamine. Tout au long du week-end, on y retrouve aussi de nombreuses animations. Rencontre avec les pilotes, simulateur de formule 1, vente de souvenirs.. Le lieu est idéal pour se plonger dans l’ambiance de l’événement !

Le Marché de la Condamine accueille une Fanzone tout au long du week-end du Grand Prix. ©Monaco Tribune

Une autre option pour profiter du Grand Prix à un moindre coût est celle des différents établissements monégasques ouverts en ce week-end de mai. Nombre d’entre eux diffusent la course ou les qualifications sur des écrans. Là aussi, les tables sont rapidement complètes et réservées à l’avance.

Sur le Port Hercule, zone de départ de la course, plusieurs restaurants mettent d’ailleurs en avant cette proximité avec le Grand Prix monégasque. L’Escale par exemple, situé à quelques mètres du Boulevard Albert Ier et des fameuses Formule 1. À quelques pas, le Quai des artistes profite également d’une vue imprenable. Comme attendue, les réservations du midi de ce restaurant sont toutes complètes pour ce week-end de mai. Idem pour le Caffè Milano.

D’autres proposent des offres spéciales Grand Prix, comme le Botticelli. Au coeur du circuit, le restaurant propose une vue directe sur le virage Sainte Dévote et la montée du Casino. L’établissement a une capacité d’accueil de 300 places et propose une formule exclusive comprenant le billet, le repas et la vue. Là aussi, les places partent très rapidement. À vous de jouer !

Grand Prix d’Australie : La Scuderia Ferrari s’offre un doublé