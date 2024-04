E-Prix de Monaco 2024 : tout ce qu’il faut savoir

La 7e édition du E-Prix de Monaco approche à grands pas. Le samedi 27 avril, les meilleurs pilotes de Formule E s’affronteront sur le circuit de la Principauté. Tout ce qu’il faut savoir avant cette course emblématique.

Depuis sept années maintenant, le E-Prix prend place sur le circuit de Monaco quelques semaines avant le légendaire Grand-Prix de Formule 1. Composé uniquement de monoplaces 100% électriques, le E-Prix se distingue par sa démarche plus respectueuse de l’environnement.

Séances d’essais libres, qualifications, course, rencontre avec les pilotes et festivités… Une journée intense et riche en sensations vous attend en Principauté alors n’hésitez plus pour prendre vos billets !

Le programme – Samedi 27 avril

07h30 – 08h00 : Essais libres 1

09h10 – 09h40 : Essais libres 2

10h40 – 10h52 : Qualifications Groupe A

10h57 – 11h09 : Qualifications Groupe B

11h25 – 11h40 : Quart de finale

11h44 – 11h54 : Demi-finale

11h58 – 12h03 : Finale

14h33 Р15h03 : Grille de d̩part

15h03 – 16h03 : Course du Monaco E-Prix

16h03 Р17h05 : Podium РC̩r̩monie de remise des prix

Pour vous y rendre, nous vous conseillons d’arriver par les transports en commun : en train ou en bus. Les sorties de la gare de Monaco sont à proximité des accès aux tribunes.

Plan du circuit 2024 © Automobile Club de Monaco

Les concurrents

Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Antonio Felix Da Costa, Stoffel Vandoorne : de grands pilotes ont déjà inscrit leurs noms au palmarès. L’année dernière, le Néo-Zélandais Nick Cassidy, écurie Jaguar TCS Racing et coéquipier de Mitch Evans, avait remporté le titre.

À ce jour, le pilote allemand Pascal Wehrlein est premier au classement. La liste complète des pilotes est à retrouver sur le site de la FIA Formule E.

Les activités

Au-delà de la piste, l’ambiance est elle aussi électrique. Les célébrités, passionnés et curieux de course automobile se mêlent dans les rues animées de la Principauté. En parallèle du circuit, l’Allianz Fan Village sera installé sur le Port Hercule pour offrir une expérience inoubliable aux spectateurs. Tout au long de la journée, des activités immersives y seront proposées.