E-Prix di Monaco 2024 : tutto quello che dovete sapere

La 7┬¬ edizione dell’E-Prix di Monaco si avvicina sempre pi├╣. Sabato 27 aprile, i migliori piloti di Formula E gareggeranno sul circuito del Principato. Ecco tutto quello che dovete sapere prima di questa emblematica corsa.

Ormai da 7 anni, qualche settimana prima del leggendario Gran Premio di Formula 1, il circuito di Monaco ospita l’E-Prix. Con monoposto 100% elettriche, l’E-Prix si distingue per il suo approccio pi├╣ rispettosa dell’ambiente.

Prove libere, qualificazioni, gara, incontro con i piloti e feste… Una giornata intensa e densa di emozioni vi aspetta nel Principato, non vi resta che acquistare i biglietti!

Il programma – Sabato 27 aprile

07:30 – 08:00: Prove libere 1

09:10 – 09:40: Prove libere 2

10:40 – 10:52: Qualificazioni Gruppo A

10:57 – 11:09: Qualificazioni Gruppo B

11:25 – 11:40: Quarti di finale

11:44 – 11:54: Semifinale

11:58 – 12:03: Finale

14:33 – 15:03: Griglia di partenza

15:03 – 16:03: Gara del Monaco E-Prix

16:03 – 17:05: Podio – Cerimonia di consegna dei premi

Vi consigliamo di arrivare utilizzando i mezzi pubblici: in treno o in autobus. Le uscite della stazione di Monaco sono vicine all’ingresso delle tribune.

Mappa del circuito 2024 ┬ę Automobile Club de Monaco

I concorrenti

S├ębastien Buemi, Jean-├ëric Vergne, Antonio Felix Da Costa e Stoffel Vandoorne sono alcuni dei grandi piloti che hanno vinto la corsa. L’anno scorso, il neozelandese Nick Cassidy, scuderia Jaguar TCS Racing e compagno di squadra di Mitch Evans, ha conquistato il titolo.

Al momento, il primo in classifica ├Ę il tedesco Pascal Wehrlein. Trovate la lista completa dei piloti sul sito della FIA Formula E.

Le attività

Non solo le auto, ma anche l’aria ├Ę piuttosto elettrica. Celebrit├á, appassionati e curiosi delle gare automobilistiche si uniscono per le vivaci strade del Principato. Oltre al circuito, sul Port Hercule verr├á installato l’Allianz Fan Village per offrire agli spettatori un’esperienza indimenticabile. Saranno proposte attivit├á coinvolgenti durante tutta la giornata.