Гонка Формулы-Е 2024 года в Монако – полная информация

Седьмая гонка Формулы-Е в Монако приближается семимильными шагами. В субботу, 27 апреля, лучшие пилоты Формулы-Е сойдутся на трассе Княжества. Все, что надо знать перед этой легендарной гонкой, – в нашем материале.

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Вот уже семь лет, как гонка Формулы-Е занимает трассу Монако за несколько недель до легендарного Гран-при Формулы-1. В гонках участвуют только одноместные на 100% электрические болиды. Гонка Формулы-Е отличается более ответственным подходом к охране окружающей среды.

Свободные заезды, квалификации, гонка, встречи с пилотами и празднества… В Княжестве вас ждут напряженные и богатые эмоциями дни, так что быстрее приобретайте билеты!

Программа – Суббота, 27 апреля

07:30 – 08:00: Свободные заезды 1

09:10 – 09:40: Свободные заезды 2

10:40 – 10:52: Квалификации Группы А

10:57 – 11:09: Квалификации Группы В

11:25 – 11:40: Четверть финала

11:44 – 11:54: Полуфинал

11:58 – 12:03: Финал

14:33 – 15:03: Стартовая решетка

15:03 – 16:03: Гонка Формулы-Е в Монако

16:03 – 17:05: Подиум – Церемония вручения призов

Мы советуем вам приезжать на гонку на общественном транспорте: на автобусе или на поезде. Выходы из вокзала Монако – рядом со входами на трибуны.

Схема трассы 2024 года © Автомобильный клуб Монако

Участники

Себастьен Буеми, Жан-Эрик Вернь, Антониу Феликс Да Коста, Стоффель Вандорн – знаменитые пилоты, уже вошедшие в историю этих гонок. В прошлом году титул завоевал новозеландец Ник Кассиди из команды Jaguar TCS Racing с напарником по команде Митчем Эвансом.

На сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет немецкий пилот Паскаль Верляйн. Полный список пилотов можно найти на сайте ФИА Формулы-E.

Мероприятия

Оживленная атмосфера ожидается не только на трассе. Знаменитости, любители и интересующиеся автомобильными гонками смешиваются на оживленных улицах Княжества. Параллельно с трассой, в порту Эркюль раскинется фанзона Allianz Fan Village, которая подарит зрителям незабываемые впечатления. Весь день будут идти иммерсивные мероприятия.