еПри Монако 2023: Ник Кассиди (Envision Racing) вырывает победу

В субботу, во второй половине дня, новозеландский пилот выигрывает гонку, опередив Митча Эванса (Jaguar) и Джейка Денниса (Avalanche Andretti). Ник Кассиди теперь занимает первое место в чемпионате мира.

Безусловно, в настоящее время он в отличной форме. После победы в еПри в Берлине на предыдущем этапе Ник Кассиди закрепил свой успех в Княжестве.

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Стартовав с десятой позиции в решетке, пилот Envision лидировал в финале гонки, закончившейся за автомобилем безопасности после столкновения в конце между Дэном Тиктумом (Nio 333 Racing) и Максимилианом Гюнтером (Maserati Racing).

После этой победы новозеландец становится лидером чемпионата мира, обогнав на 21 очко немца Паскаля Верляйна (Porsche), пришедшего на финиш лишь одиннадцатым.

Невезучий Норман Нато

Стартовавшему четвертым уроженцу г. Антиб Норман Нато достались лишь горькие разочарования. Из-за остановки на стенде после аварии местный участник этого этапа пришел на финиш лишь восемнадцатым.

В свою очередь, Maserati, сменивший Venturi в Формуле Е, пережил трудные выходные: Максимилиан Гюнтер сошел с этапа, а Эдоардо Мортара пришел одиннадцатым.

Два следующих еПри пройдут 3 и 4 июня в Джакарте (Индонезия). Они обещают быть зрелищными!