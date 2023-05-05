Адреналин обеспечен, богатая программа, новое покрытие трассы… 5 доводов, чтобы следить за еПри Монако 2023

В субботу Княжество принимает у себя девятый этап чемпионата мира Формулы Е. Шестой еПри Монако обещает быть захватывающим. Кто же одержит победу?

Верляйн, Кассиди, Вернь, Нато… Фаворитов хватает

Он уверенно вел в начале сезона. Потом соперники стали его догонять, и его преимущество в чемпионате мира стало таять как снег под солнцем.

Лидер чемпионата – Паскаль Верляйн (Porsche) – всего на четыре очка опережает своего первого преследователя, Ника Кассиди (Envision Racing).

Победитель последних гонок в Берлине, австралиец – один из фаворитов еПри Монако на ряду с Паскалем Верляйн, который рассчитывает наверстать упущенное преимущество.

Не стоит упускать из вида и Антониу Феликс да Кошта (Porsche), победителя в Монако в 2021 году и чемпиона мира 2020 года, и француза Жана-Эрика Вернь (DS Penske), занимающего пока третье место в чемпионате мира и лауреата в Монако в 2019 году.

В этом году претендентов на победу в Княжестве много (Photo © ACM)

Наконец, рекордсмен по победам в Княжестве (2015 и 2017), швейцарец Себастьен Буэми (Envision Racing) пока занимает только восьмую строку в турнирной таблице, но он может рассчитывать на стремительное развитие своего электроболида.

15-й в чемпионате на своем Nissan в разгаре преобразований, Норман Нато также заслуживает пристального внимания в этом году.

Этот уроженец г. Антиб любит трассу Княжества и уже блистал на ней в прошлом. Победитель Формулы Renault 3.5 и второй в GP2 [ныне Формула-2, прим. ред.], Норман Нато рассчитывает полностью воспользоваться этой гонкой на родной земле.

Кто же сменит Стоффеля Вандрона, прошлогоднего победителя? Ответ на этот вопрос ждет нас в субботу около 16:00.

Богатая программа – в один день

В субботу на улицах Княжества пилотов ждет настоящий марафон: еПри сжат в один-единственный день.

Первые тестовые заезды начнутся с 07:00. Первые квалификационные заезды начнутся в 10:40. В этом году для определения первой позиции на стартовом поле пилотам будут предложены дуэли. Четвертьфинал начнется в 11:17, полуфинал – в 11:36, а финал – в 11:50.

Главный старт шестого еПри Монако будет дан в 15:04.

Боевое 3-е поколение Формулы Е

Отличительная особенность этого сезона – появление третьего поколения в Формуле Е. Болиды стали компактнее и легче, специально для гонок в черте города.

Большинство пилотов считает, что это новое поколение – сложное, некоторые из них после восьми этапов еще к ним не приспособились.

Одно точно – новые модели обещают беспощадные дуэли на трассе, благодаря упрощению правил обгона.

Трасса обновлена на 50%

В этом году пилотов ждет исключительное покрытие трассы. Перекладка большой части асфальта на трассе выполнена непосредственно перед двумя гонками, намеченными в Княжестве.

Естественно, речь идет о Гран-при Формулы-1, а также про еПри Монако, которая воспользуется обновленной на 50% трассой.

В этом году обновлено три участка: бульвар Альбер II, туннель Луи II и Южная гавань. По данным Автомобильного клуба Монако это соответствует 15 000 м² покрытия, т.е. около 1 800 тонн нового асфальта.

Спортивные комиссары – на посту

Как обычно, в этом году добровольцы судейского корпуса Автомобильного клуба Монако прошли оптимальную подготовку к обеим монакским гонкам.

Комиссары репетировали с флажками (Фото © Дирекция по связям М. Витали (M. Vitali) / ACM JM. Follete)

Подготовительную стажировку в этом году прошли 562 комиссара. Чтобы лучше вникнуть в специфику электрокаров, тренировки по дорожным сигналам и обращению с флажками проходили в этом году на новой трассе для электрических картов.