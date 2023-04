Retour sur le traditionnel stage de formation des commissaires de l’Automobile Club de Monaco

À l’approche du Monaco E-Prix et du Grand Prix de Monaco, les bénévoles du Corps des commissaires de l’Automobile Club de Monaco se sont donnés rendez-vous le temps d’un week-end au Chapiteau de Fontvieille pour le traditionnel stage de formation et de recyclage.

Cette année, pas moins de 562 commissaires ont participé au stage de formation, encadrés par une centaine de responsable.

Jean-Michel Matas, le « boss » des Commissaires de l’Automobile Club de Monaco, c’est lui

Atelier incontournable du week-end sous le Chapiteau de l’Espace Fontvieille, l’entraînement à la signalisation et à la manipulation des drapeaux est depuis cette année simulé sur un tout nouveau circuit accueillant des kartings électriques.

Un atout afin de reproduire au mieux les conditions réelles auxquelles les commissaires seront exposés pendant les épreuves.

Avec la présence du Corps des Sapeurs-Pompiers

Acteur historique de cette formation, le Corps des Sapeurs-Pompiers de la Principauté s’est un nouvelle fois mobilisé cette année à l’occasion de la journée du samedi afin de préparer les bénévoles aux risques d’embrasement d’une voiture.

L’encadrement du Corps des commissaires s’apprête désormais à se réunir afin de valider la présence des nouveaux candidats dans l’ensemble des équipes.

La réunion générale se tiendra quant à elle le 25 avril, avant la remise des équipements et uniformes les 28 et 29 avril. Cette année, le 6e Monaco E-Prix se tiendra le 6 mai et le 80e Formula 1 Grand Prix de Monaco du 25 au 28 mai.

La préparation physique d’un Commissaire doit être optimale (Photo © Direction de la Communication M. Vitali / ACM JM. Follete)

Le Corps des Sapeurs-pompiers de Monaco ont éteint une voiture en flamme (Photo © Direction de la Communication M. Vitali / ACM JM. Follete)

Évacuation d’une pièce sur la piste (Photo © Direction de la Communication M. Vitali / ACM JM. Follete)

Les Commissaires ont répété leurs gammes avec les drapeaux (Photo © Direction de la Communication M. Vitali / ACM JM. Follete)