Tribunes, aménagements, enrobage… Les installations pour les Grands Prix de Monaco prennent forme

Les ultimes préparatifs pour le Monaco E-Prix (6 mai) et le Grand Prix F1 de Monaco (25-28 mai) se poursuivent en Principauté.

À quelques semaines du Monaco E-Prix et du Grand Prix F1 de Monaco, les « travaux avancent » et les « tribunes montent un peu partout » a confié Eric Barrabino, Commissaire général adjoint de l’Automobile Club de Monaco, pour Monaco Info. La direction de course est presque achevée. On a débuté le 6 mars dernier et nous sommes dans les timings. »

Calendrier F1 2023 : Les 5 Grand Prix incontournables de la saison

Avec une cinquantaine de personnes mobilisées chaque jour et près de 11 000 tonnes de tribunes à monter, les installations pour l’accueil des deux courses à Monaco sont colossales. Mais comme chaque année, tout sera prêt une grosse semaine avant la première échéance.

50% des enrobés renouvelés cette année

« Cette année, nous allons renouveler 50% des enrobés contre 30 % habituellement, car de nombreux travaux ont eu lieu dans le tunnel du Grand Prix, assure Eric Barrabino. Toute la partie entre la piscine et la Rascasse va également être réaménagée, alors que nous allons installer de nouveaux écrans avenue Ostende et changer tous les écrans du circuit par des écrans haute résolution. »

Grand Prix de F1 de Monaco 2023 : La billetterie est ouverte

Au niveau de la billetterie, le Commissaire général adjoint de l’Automobile Club de Monaco a confirmé que les places pour le Monaco E-Prix sont encore disponibles. Une poignée l’est encore également pour le Grand Prix de Monaco, mais uniquement pour les essais. Les places pour la course du dimanche ont déjà trouvé preneur.