Трибуны, сооружения, защитные покрытия — Монако готовится к Гран-при

В Княжестве продолжаются последние приготовления к гонкам этапа «Формулы Е» (6 мая) и Гран-при Монако «Формулы-1» (25-28 мая).

До состязания электромобилей чемпионата «Формулы Е» и классического Гран-При Монако «Формулы-1» остаются считаные недели. По словам заместителя генерального комиссара Автомобильного клуба Монако Эрика Баррабино (Eric Barrabino) в интервью Monaco Info, «работа идет полным ходом» и «трибуны растут повсюду». «Возведение трибун по направлению гонки почти завершено. Мы начали 6 марта и идем по графику».

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Ежедневно в работах задействовано около пятидесяти человек, необходимо построить почти 11 000 тонн трибун, поэтому подготовка по проведению двух гонок в Монако проводится колоссальная. Но как и каждый год, все будет готово за неделю до старта первой гонки.

В этом году 50% покрытия будет заменено на новое

«В этом году мы переложим 50% трассы, в отличие от обычных 30%, потому что в туннеле Гран-При было проведено много дорожных работ, — говорит Эрик Баррабино. — Весь участок между бассейном и клубом La Rascasse также будет переделан. Новые экраны будут установлены на проспекте Останд, и мы заменим все экраны на трассе экранами с высоким разрешением».

Гран-при Формулы-1 в Монако 2023: билетные кассы начали работу

Что касается продажи билетов, заместитель генерального комиссара Автомобильного клуба Монако подтвердил, что билеты на Monaco E-Prix все еще доступны. Немного билетов осталось и на Гран-При Монако, но только на квалификационные заезды. Билеты на воскресный финал уже распроданы.