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Календарь «Формулы-1» 2023 года: топ-5 самых многообещающих Гран-при сезона

Автор: Romain Boisaubert
Опубликовано 4 марта 2023
Автомобильный клуб Монако
Автомобильный клуб Монако
Автор: Romain Boisaubert
- 4 марта 2023

Двадцать три гонки включены в программу сезона 2023 года. Monaco Tribune выбрала для вас пять самых долгожданных из них. Поехали!

1. Гран-при Монако (28 мая)

Вряд ли можем обойти вниманием одно из главных событий календаря. Хотя некоторые критики любят указывать на недостаток зрелищности и азарта на трассе, Гран-при Монако остается центральным событием сезона «Формулы-1».

Благодаря своей невероятной атмосфере, уникальной городской трассе и захватывающим дух пейзажам «самая красивая трасса в мире», по мнению многих, никого не оставляет равнодушным и остается одним из самых долгожданных Гран-при сезона.

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© Автомобильный клуб Монако

Хотя обгоны в Монако по-прежнему редки, квалификационные заезды решают всё. Здесь, как нигде, гонка за поул-позицию в стартовой сетке имеет первостепенное значение

В прошлый раз во время 79-го Гран-при Монако шел проливной дождь, что только сделало гонку более зрелищной, а в итоге победу одержал Серхио Перес (Sergio Perez) из команды Red Bull.

2. Гран-при Великобритании (9 июля)

Сюжетные повороты гонки 2022 года сделали ее одним из самых зрелищных событий прошлого сезона.

Многочисленные дуэли на трассе между Ferrari, Red Bull и Mercedes вкупе с первой победой Карлоса Сайнца (Carlos Sainz) в «королевских гонках» помогли Гран-при Великобритании 2022 года подтвердить свою репутацию.

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Потрясающая атмосфера и непревзойденный ажиотаж вокруг трех британских гонщиков (Льюис Хэмилтон (Lewis Hamilton), Ландо Норрис (Lando Norris) и Джордж Рассел (George Russell) неизменно гарантируют Гран-при на трассе «Сильверстоун» почётное место в календаре чемпионата и любовь пилотов.

«Это моя вторая любимая трасса после Монако, — поделился гонщик из Грасса Тео Пуршер (Théo Pourchaire) в интервью Auto Hebdo. —Трасса без перепадов высот, но темп здесь фантастический. Она просто создана для гоночных болидов. Здесь постоянное ощущение скорости».

3. Гран-при на трассе «Спа-Франкоршам» (30 июля)

С её крутым виражом Eau Rouge, семью километрами неровной поверхности, лесом, простирающимся до самого горизонта, трасса «Спа-Франкоршам» — одна из самых знаковых и впечатляющих в мире гонок.

Последние два состязания бельгийской гонки были отмечены дождем, но каждый год она гарантирует любителям гонок многообещающее шоу на трассе с пространством для обгона.

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В 2021 году гонка была остановлена из-за непрекращающегося ливня и была на волоске от того, чтобы покинуть календарь соревнований, как это произошло с Гран-при Франции. Однако Гран-при в Спа-Франкоршам сохранил своё место в календаре и является его неотъемлемой частью, которую было бы обидно пропустить.

Особенно для любителей гоночных дуэлей и зрелищных обгонов, которыми славится Бельгия.

4. Гран-при Лас-Вегаса (18 ноября)

Аттракцион сезона 2023 года. В третий раз в своей истории, после 1981 и 1982 годов, мировая столица азартных игр уже на старте, чтобы принять собственный Гран-при «Формулы-1».

Среди роскошных комплексов отелей, ресторанов, казино и развлекательных заведений на улицах крупнейшего города Невады была проложена трасса длиной чуть более 6 км для проведения 50 кругов Гран-при.

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Хотя сложные повороты не занимают центрального места на трассе, длинные прямые заезды намекают на рекорд скоростей и обещают закрепить за Гран-при Лас-Вегаса статус одного из самых быстрых в году наряду с Монцей (Италия).

Третий в сезоне американский этап Гран-при и новичок сезона 2023 года будет полностью проходить ночью, стартуя в субботу вечером.

5. Гран-при Абу-Даби (26 ноября)

Помните декабрь 2021 года? После невероятного противостояния, как будто списанного с голливудского фильма, Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона и выиграл свой первый в жизни титул чемпиона мира. Это была беспрецедентная гонка!

В прошлом году Гран-при Абу-Даби, последняя гонка сезона уже несколько лет подряд, не смогла предложить столь наэлектризованную атмосферу, поскольку Ферстаппен обеспечил себе титул чемпиона мира задолго до финального заезда.

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Все права защищены

Но сезон 2023 года обещает быть не в пример более напряженным: Red Bull безусловно попытается повторить свой успех, Ferrari жаждет реванша, а Mercedes пообещал бросить все силы на борьбу за победу. Городская трасса «Яс-Марина» может стать ареной еще одного кульминационного финала.

Полное расписание сезона:

Воскресенье, 5 марта 2023 года, старт в 16:00: Гран-при Бахрейна, Сахир

Воскресенье, 19 марта 2023 года, старт в 18:00: Гран-при Саудовской Аравии, Джидда

Воскресенье, 2 апреля 2023 года, старт в 7:00: Гран-при Австралии, Мельбурн

Воскресенье, 30 апреля 2023 года, старт в 14:00: Гран-при Азербайджана, Баку

Воскресенье, 7 мая 2023 года, старт в 21:30: Гран-при Майами

Воскресенье, 21 мая 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Эмилии-Романьи, Имола

Воскресенье, 28 мая 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Монако

Воскресенье, 4 июня 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Испании, Барселона

Воскресенье, 18 июня 2023 года, старт в 20:00: Гран-при Канады, Монреаль

Воскресенье, 2 июля 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Австрии, Шпильберг

Воскресенье, 9 июля 2023 года, старт в 16:00: Гран-при Великобритании, Сильверстоун

Воскресенье, 23 июля 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Венгрии, Будапешт

Воскресенье, 30 июля 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Бельгии, Спа-Франкоршам

Воскресенье, 27 августа 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Голландии, Зандворт

Воскресенье, 3 сентября 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Италии, Монца

Воскресенье, 17 сентября 2023 года, старт в 14:00: Гран-при Сингапура, трасса «Марина Бей»

Воскресенье, 24 сентября 2023 года, старт в 7:00: Гран-при Японии, Сузука

Воскресенье, 8 октября 2023 года, старт в 15:00: Гран-при Катара, трасса «Лусаил»

Воскресенье, 22 октября 2023 года, старт в 9 вечера: Гран-при США, Остин

Воскресенье, 29 октября 2023 года, старт в 20:00: Гран-при Мексики, Мехико

Воскресенье, 5 ноября 2023 года, старт в 19:00: Гран-при Бразилии, Интерлагос

Суббота, 18 ноября 2023 года, старт в 7:00: Гран-при Лас-Вегаса

Воскресенье, 26 ноября 2023 года, старт в 14:00: Гран-при Абу-Даби, трасса «Яс-Марина»

*по французскому времени