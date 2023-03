Tribune, strutture, manto stradale… Le installazioni per il Gran Premio di Monaco stanno prendendo forma

Nel Principato proseguono gli ultimi preparativi per il Monaco E-Prix (6 maggio) e per il Gran Premio di Monaco di F1 (25-28 maggio).

Con l’avvicinarsi del Monaco E-Prix e del Gran Premio di Monaco di F1, “i lavori procedono” e “le tribune iniziano a essere ovunque”, ha dichiarato Eric Barrabino, Vice Commissario Generale dell’Automobile Club di Monaco, a Monaco Info. “La realizzazione delle strutture di gara è quasi completa. Abbiamo iniziato il 6 marzo e stiamo rispettando i tempi”.

Con una cinquantina di persone coinvolte ogni giorno e quasi 11.000 tonnellate di tribune da montare, le installazioni che ospiteranno le due gare a Monaco sono piuttosto imponenti. Ma come ogni anno, tutto sarà pronto una settimana prima della gara.

Il 50% del manto stradale è stato rinnovato

“Quest’anno rinnoveremo il 50% del manto stradale, rispetto al solito 30%, perché il tunnel del Gran Premio ha subito parecchi lavori”, dice Eric Barrabino. “Anche l’intera area tra la piscina e la Rascasse sarà riqualificata, mentre installeremo nuovi schermi in Avenue Ostende e cambieremo tutti gli schermi del circuito con altri ad alta risoluzione”.

Sul versante biglietti, il Vice Commissario Generale dell’Automobile Club di Monaco ha confermato che ci sono ancora posti disponibili per il Monaco E-Prix. Trovate anche alcuni biglietti per il Gran Premio di Monaco, ma solo per le prove. I posti per la gara di domenica sono già esauriti.