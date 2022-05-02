В минувшую субботу состоялся пятый еПри Монако. Основные моменты этапа Формулы Е в Княжестве в нашем материале.

Стоффель Вандорн побеждает…

Двойной успех для бельгийского гонщика «Мерседес». Стоффель Вандорн (Stoffel Vandoorne) в минувшую субботу выиграл еПри Монако и вышел в лидеры чемпионата мира среди гонщиков с 81 очком против 75 у Жана-Эрика Верня (Jean-Éric Vergne).

Вандорн воспользовался появлением многочисленных машин безопасности и вышел в лидеры гонки, в итоге опередив «Ягуар» Митча Эванса (Mitch Evans) и DS Жана-Эрика Верня. «Это невероятное чувство», — вздохнул победитель на финише. «Монако — это особенная победа для любого пилота».

…под пристальным взглядом Шарля Леклерка

В эти выходные в программе нет Гран-при Формулы-1. Прекрасная возможность для Шарля Леклерка, чтобы понаблюдать с трибун за еПри в Монако, у себя дома.

Hey, @Charles_Leclerc! 👋



We hope you enjoyed the race 😉



🇲🇨 2022 #MonacoEPrix pic.twitter.com/rarOqMnug9 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 30, 2022

С одной из многочисленных террас с видом на трассу в Монако гонщик «Феррари» не пропустил ни одного момента шоу на треке. Через неделю он выйдет на трассу для участия в Гран-при Майами.

Жан-Эрик Вернь продолжает набирать обороты

Став третьим в Монако, француз завоевал свой второй подиум в сезоне. Благодаря этому новому успеху он стал единственным гонщиком, набравшим очки в каждой гонке с начала сезона.

«Я с радостью возьму очки за третье место», — сказал он на финише. «Мы должны продолжать набирать очки, и мы будем продолжать работать, чтобы попытаться одержать первую победу в сезоне».

Неудачный уик-энд для Вентури

У команды из Княжества была сложная гонка на домашнем треке. В то время как Лукас ди Грасси (Lucas di Grassi) занял шестое место на финише, его партнер по команде Эдоардо Мортара (Edoardo Mortara) был вынужден сойти с дистанции.

Когда до конца гонки оставалось всего несколько минут, у второго призера чемпионата мира 2021 года возникли механические проблемы, которые вновь не позволили ему набрать очки на домашней трассе.