E-Prix di Monaco 2023: Nick Cassidy (Envision Racing) si aggiudica la vittoria

Il pilota neozelandese ha vinto la gara di sabato pomeriggio davanti a Mitch Evans (Jaguar) e Jake Dennis (Avalanche Andretti). Nick Cassidy è ora in testa al campionato del mondo.

È senza dubbio l’uomo più in forma del momento in Formula E. Dopo la vittoria all’E-Prix di Berlino nell’ultima manche, Nick Cassidy ha conquistato il podio anche nel Principato.

Suspense garantita, programma ricco, pista riasfaltata… 5 motivi per seguire l’E-Prix di Monaco 2023

Partito dalla decima posizione sulla griglia, il pilota dell’Envision ha vinto una gara che si è conclusa con la safety car in pista per un incidente sul finire tra Dan Ticktum (Nio 333 Racing) e Maximilian Günther (Maserati Racing).

Una vittoria preziosa per il neozelandese, che si è così ripreso il primo posto del campionato mondiale da Pascal Wehrlein (Porsche), appena undicesimo in gara, con un vantaggio di 21 punti sul pilota tedesco.

Norman Nato sfortunato

Partito in quarta posizione, Norman Nato, originario di Antibes, avrà sicuramente qualche rimpianto. Per colpa di una sosta ai box in seguito a un incidente, il local si è dovuto accontentare di concludere al diciottesimo posto.

Dal canto suo, Maserati, che ha preso il posto di Venturi in Formula E, ha avuto un fine settimana difficile, con il ritiro di Maximilian Günther e l’undicesimo posto di Edoardo Mortara.

Prossimo appuntamento il 3 e 4 giugno a Giacarta (Indonesia), per due nuovi E-Prix che si annunciano ancora una volta spettacolari.