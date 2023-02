Une journée en amoureux sur le Rocher de Monaco

À l’occasion de la Saint-Valentin, Monaco Tribune vous livre son guide pour passer une après-midi en couple sur le Rocher.

En Principauté, le Rocher est un incontournable. Il est possible d’admirer la beauté du Palais Princier, puis de se balader dans ses petites rues à l’ombre, où se côtoient boutiques et restaurants dans une ambiance feutrée. Avant de profiter du Rocher, il faut s’y rendre : en bus, avec les lignes 1 et 2 qui partent de la Place d’Armes ou à pied, en empruntant la Rampe Major.

© Monaco Tribune

Arrivés sur le Rocher, vous pouvez déjà immortaliser ce moment. De part et d’autre de la Place du Palais, deux beaux points de vue iront à ravir pour une photo à deux. L’un est à gauche du Palais, à côté des canons et de leurs boulets, et offre une vue sur le quartier de Fontvieille. L’autre, à droite du Palais, est aussi à côté des canons mais offre un panorama plus important, où la Principauté se dévoile tout entière ou presque.

Les Jardins Saint-Martin

Pour commencer cette escapade romantique, on traverse la Place du Palais, sans oublier de profiter de la beauté du bâtiment sous les rayons du soleil. Direction la ruelle Sainte-Barbe, qui longe le bord du Rocher. Ce parcours vous offre une vue sur la mer, le quartier de Fontvieille et son port. Sous vos pieds, l’eau turquoise vient frapper les rochers dans une danse hypnotisante.

© Monaco Tribune

La ruelle mène aux Jardins Saint-Martin, notre second arrêt. Ils se trouvent en face de la Cathédrale de Monaco et s’étendent jusqu’au Musée Océanographique. Avec l’élu(e) de votre coeur, promenez-vous dans ces jardins apaisants et fleuris. L’endroit regorge de petites alcôves, où il est possible de s’asseoir sur un banc et de profiter d’un instant en toute intimité.

Si vous poursuivez votre chemin, vous apercevrez la statue des amoureux et son parterre de fleurs. Plus loin, après être passés sous plusieurs arbres allongés, qui ont un certain charme, pourquoi ne pas rejoindre le Prince Albert Ier sur son bateau ? La Statue est installée au bord du parc, profitant d’un espace en forme de proue où il est possible de s’asseoir. Devant vos yeux, l’immensité de la mer à perte de vue.

© Monaco Tribune

À la recherche d’un cadeau ?

À la sortie des Jardins, on rentre à nouveau dans les petites rues du Rocher. C’est le moment de chercher un cadeau pour votre bien-aimé(e). Direction Les Pierres du Rocher, seul commerce de Monaco spécialisé dans la pierre, précieuse ou non. La boutique propose une multitude de bracelets, de bagues et de nombreuses autres fantaisies, parfaits pour une attention à deux.

© Monaco Tribune

En redescendant jusqu’au Palais, faîtes un arrêt chez Ricky, qui tient une boutique de jouets, de souvenirs et de beau produits. La gérante d’U Parasettu tient à ce qu’une partie de ses produits soit « made in Monaco », pour une qualité optimale et elle a recours à des artisans locaux. Repartez avec votre tasse à l’effigie de la Principauté !

© Monaco Tribune

Pause gourmande

© Monaco Tribune

L’heure de faire une pause approche. Le chemin des amoureux (du chocolat) est celui qui mène à la Chocolaterie de Monaco, sur la Place de la Visitation. Institution locale créée en 1920, avec le titre officiel du Fournisseur Breveté du Palais Princier, la boutique propose toutes sortes de chocolats à découvrir, ainsi que de nombreux thés en vrac, le tout dans une ambiance typique de salon de thé.

Quelques spécialités sont notamment à découvrir, comme les Couronnes monégasques (pralines à l’ancienne, enrobées de chocolat au lait ou noir) ou les Rochers Princiers (pralines aux noisettes recouvertes de pépites d’amandes caramélisées enrobées de chocolat).

Le dîner en amoureux

©Monaco Tribune

Votre escapade serait parfaite si elle se terminait par un dîner en tête-à-tête. Sur le Rocher, vous pourriez profiter d’un repas à la Montgolfière, restaurant décoré d’une étoile au guide Michelin, qui propose une cuisine méditerranéenne accessible.

Un petit peu plus loin, dans la rue Basse, il y a également Le Petit Bar, qui récolte un succès impressionnant avec sa cuisine typiquement française. Si vous souhaitez profiter d’un cadre végétal, à même les rues du Rocher, vous pouvez vous tourner vers le Pinocchio et sa jolie terrasse. Pour l’ensemble de ces restaurants, nous vous conseillons de réserver votre table à l’avance.

© Monaco Tribune

Ce dîner marquera la fin de notre escapade. Avant de vous rendre au restaurant, profitez une dernière fois du Palais Princier et de son éclairage nocturne. Bonne soirée !