Redécouvrez en images, l’histoire de vos lieux monégasques préférés. Aujourd’hui, place à l’emblématique quartier de Fontvieille.

Un quartier cher aux résidents et aux salariés. Fontvieille a de tous temps été le quartier industriel de la Principauté, le lieu de rassemblement des travailleurs. Si hier, les industries étaient les plus présentes, aujourd’hui, ce sont les services qui ont pris le relais et le costume a remplacé le bleu de travail.

Initialement, le quartier de Fontvieille disposait de beaucoup moins de territoire qu’il n’en a à présent. Comme la plupart des quartiers de la Principauté, au début du 20ème siècle, Fontvieille est presque désert. Seules quelques habitations jalonnent les routes et le chemin de fer pendant que l’hôpital Prince Albert initie sa construction.

© Jean-Paul Bascoul – Vue sur le Rocher et Fontvieille depuis Cap d’Ail. La construction de l’hôpital à gauche.

Le nouvel hôpital Prince Albert, plus tard renommé en Centre Hospitalier Princesse Grâce (CHPG), est inauguré en 1902.

© Jean-Paul Bascoul – L’hôpital Prince Albert

Au fil du temps et des aménagements côtiers le long du quartier de Fontvieille, le territoire monégasque grignote de plus en plus de terrain sur la mer. A la suite d’une extension construite après la Première Guerre mondiale, un petit port, le tunnel de la Darse et un terre-plein qui deviendra, en 1939, le Stade Louis II, font leur apparition.

© Jean-Paul Bascoul – Fontvieille en 1929

Durant toute la première moitié du 20ème siècle, les usines vont s’amasser sur ce petit morceau de terre niché entre montagne et mer. C’est le cas du chantier naval, de la Laiterie ou encore de la Brasserie, pour ne citer que les plus mythiques.

© Jean-Paul Bascoul

© Jean-Paul Bascoul

© Jean-Paul Bascoul

© Jean-Paul Bascoul

Avec le temps, l’espace devient trop étroit. Dans sa volonté d’agrandir le territoire monégasque, le Prince Rainier III décide de construire plusieurs extensions en mer. Le quartier de Fontvieille fait partie de ce large plan et voit sa silhouette radicalement changer. Peu après les extensions du Larvotto, la construction de l’extension de Fontvieille débute en 1966.

© Jean-Paul Bascoul – Début de la construction en 1968

Le chantier est titanesque. Au total, 220 000 m² vont être gagnés sur la mer. Pourtant, le projet initial espérait atteindre 400 000 m². Difficulté supplémentaire à celle de créer une extension en mer : le plancher marin atteint jusqu’à 40m de profondeur au large de Fontvieille. Pour protéger les travaux et délimiter la superficie de l’extension, une digue d’un kilomètre est construite. Avec une telle profondeur, la digue devient la plus profonde du monde.

© Jean-Paul Bascoul

La digue construite, le chantier n’est qu’à ses débuts. Il faut encore verser 7 millions de tonnes de granulats pour faire immerger le terre-plein de 220 000 m².

© Jean-Paul Bascoul – L’extension, presque finalisée en 1972

© Jean-Paul Bascoul

Ne reste plus qu’à construire les infrastructures prévues au nouveau quartier de Fontvieille. Les travaux s’étendent de 1980 jusqu’à 1992. Grâce à cette nouvelle extension, 10 000 personnes trouvent un tout nouveau logement. Au centre, un jardin, une roseraie, un chapiteau, une caserne de pompier et une église voient le jour. Le nouveau Stade Louis II est également construit pour remplacer l’ancien.

© Jean-Paul Bascoul – L’extension en travaux

© Jean-Paul Bascoul

L’ancien Stade Louis II détruit, la place devient libre pour construire le centre-commercial de Fontvieille. Un grand ensemble architectural comprenant la Collection de voitures du Prince, le Musée des Timbres et des Monnaies, le Musée Naval et l’Espace Léo Ferré. Le charmant jardin de l’UNESCO couronne le tout.

© Simon Zwierniak / Monaco-Tribune

Seulement, aujourd’hui, le dernier né de Fontvieille s’apprête déjà à se métamorphoser. En prévision des futurs travaux, en juillet, la collection de voitures du Prince a déménagé sur le Port Hercule. Dans les années à venir, le centre commercial devrait voir sa surface grandement augmenter pour disposer de plus de lumière et faire la part belle à la végétation.

© SOCRI MC – FUKSAS – AB ARCHITECTURE – L35

Monaco a beaucoup évolué tout au long du 20ème siècle, le quartier de Fontvieille témoigne de ces changements. Le reste de la ville n’est pas en reste et si vous souhaitez en découvrir plus, un groupe de passionnés, administré par Jean-Paul Bascoul, s’est réuni sur Facebook pour partager leurs anciennes photos de la Principauté : Monaco4Ever.