Фотохроника ваших излюбленных уголков Монако. Сегодня вы в гостях у культового квартала Фонвъей.

Этот квартал дорог и его жителям, и тем, кто в нем работает. Фонвъей издавна был промышленным кварталом Княжества, местом встреч рабочих. Сегодня на смену промышленности пришла сфера услуг, а синие робы уступили место офисным костюмам.

Раньше квартал Фонвъей занимал намного меньше места. Как и большинство кварталов Княжества в начале ХХ века, Фонвъей пустовал. Когда больница Князя Альбера начала свое строительство, вдоль железной и автомобильной дорог ютилась лишь горстка жилых домов.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) – Вид на Старый город и Фонвъей с мыса д’Ай. Слева – строительство больницы.

Новая больница Князя Альбера, впоследствии переименованная в Клинический центр Княгини Грейс, открыла свои двери в 1902 году.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) – Больница Князя Альбера

Со временем, в ходе обустройства побережья вдоль квартала Фонвъей, территория Монако все дальше и дальше уходила в море. В результате этого расширения после Первой мировой войны здесь появился маленький порт, туннель Дарс и насыпная площадка, принявшая в 1939 году стадион «Луи II».

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) – Фонвъей в 1929 году

В течение всей первой половины ХХ века на этом маленьком клочке земли между морем и горами гнездились заводы. Самые легендарные из них – судоверфь, молочный комбинат и пивоваренный завод.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

Постепенно им стало тесно. Князь Ренье III решил увеличить территорию Монако за счет моря. Квартал Фонвъей как раз входил в этот масштабный план, и его очертания радикально изменились. После расширения Ларвотто в 1966 году началось строительство новой территории Фонвъей.

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© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) – Начало строительства в 1968 году

Предстоял титанический труд. У моря надо было отобрать 220 000 м². А в исходном проекте намечалось расшириться на 400 000 м². Дополнительной трудностью в увеличении территории за счет моря было то, что в акватории Фонвъея морское дно уходило на 40 м. Чтобы обезопасить строительство и ограничить площадь работ, была сооружена километровая дамба. В таких морских условиях эта дамба стала самой глубокой в мире.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

По окончании возведения дамбы началось собственно строительство. Чтобы насыпная площадка в 220 000 м² поднялась из воды, потребовалось еще 7 миллионов тонн гранулята.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) – Расширение почти закончено в 1972 году

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

Теперь оставалось «всего-навсего» построить все инфраструктуры, намеченные в проекте квартала. Строительство растянулось с 1980 по 1992 год. Благодаря этому расширению, 10 000 монегасков смогли заселиться в новостройки. В центре обновленного квартала появился сад, розарий, шапито, пожарная часть и собор. На смену старому стадиону был построен новый «Луи II».

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul) – Работы – в самом разгаре

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

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После сноса старого стадиона «Луи II» освободилось место для торгового центра Фонвъей. Большой архитектурный ансамбль принял в своих стенах автомобильную коллекцию Князя, Музей марок и монет, Морской музей и Центр Лео Ферре. Работы увенчались очаровательным садом ЮНЕСКО.

© Симон Звиерняк (Simon Zwierniak) / Monaco-Tribune

Но уже сегодня это новорожденное дитя Фонвъей готовится к метаморфозам. В преддверии будущих строительных работ в июле коллекция автомобилей Князя Монако переехала в порт Эркюль. В грядущие годы торговый центр должен существенно увеличить свою площадь, чтобы шире открыться дневному свету и предоставить больше места растительности.

© SOCRI MC — FUKSAS — AB ARCHITECTURE — L35

В течение ХХ века Монако стремительно развивалось, и квартал Фонвъей – тому свидетельство. Не отставали от него и другие кварталы города, и если вы желаете больше об этом узнать, то присоединяйтесь к группе энтузиастов во главе с Жан-Полем Баскуль (Jean-Paul Bascoul) на Facebook, где они делятся своими архивными фотографиями Княжества: Monaco4Ever.