На площади Казино 4-летний ребенок на Bentley сбивает пешехода: виновным признан его отец

Спустя три года после трагического несчастного случая перед Hôtel de Paris на площади Казино, чуть не лишившего жизни 50-летнего пешехода, монакское правосудие вынесло свой приговор. Знакомимся с фактами и окончательным решением суда.

Многочисленные работники, готовившие знаменитый концерт Монакского Красного Креста, до сих пор помнят этот вечер, но не из-за концерта. 16 июля 2021 года на площади Казино, кишащей публикой по такому случаю, всё внимание вдруг привлёк Hôtel de Paris.

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На выходе из отеля автомобиль Bentley сбивает 53-летнего монакского резидента. Раздавленный многотонным авто, пешеход незамедлительно доставлен в больницу Пастера в Ницце. Его жизнь – в опасности.

Извлечённый из-под автомобиля отважными прохожими и добровольцами Монакского Красного Креста, пострадавший получил многочисленные переломы и истекает кровью. Мужчина впадает в кому и полностью теряет работоспособность на полгода. Он проходит лечение в течение полутора лет и до сих пор страдает от физических и психологических осложнений.

Виновник – четырёхлетний ребенок

Семья и представить себе не могла, что её отпуск в Княжестве обернётся трагедией. В первый же день своего приезда, через несколько часов после аренды Bentley, семья армянского происхождения паркует прокатный автомобиль перед Hôtel de Paris.

Пока отец передаёт ключи парковщику, его четырёхлетний сын, сидевший на заднем сидении со своей матерью, пробирается на водительское кресло. Забравшись в автомобиль снаружи, он задевает педаль газа, и автомобиль трогается на скорости 8 км/час прямо в толпу.

По данным многочисленных технических экспертиз автомобиля и анализу камер видеонаблюдения Bentley стоял не в режиме «Parking», а в режиме «Drive», и его двигатель работал.

Несмотря на то, что автомобиль стоял на месте и что водительская дверь была открыта, система безопасности не сработала, потому что фишка ремня безопасности была вставлена в замок, чтобы «обмануть» устройство (напомним, что пользование ремнями безопасности в Монако необязательно).

Отцу ребёнка – год условно

Отец не оспаривает заключения этих экспертиз в суде. Однако, он утверждает, что вся ответственность за автомобиль и за ребёнка лежала на парковщике, потому что тот «видел происходящее, видел забирающегося в автомобиль ребёнка, а ключи от Bentley были уже у него».

Помощница прокурора, Эмманюель Карниелло, не принимает это оправдание и уверенно вменяет ему в вину три нарушения: во-первых, он не остановил двигатель и оставил автомобиль в режиме «Drive», во-вторых, он оставил фишку ремня безопасности в замке и в-третьих, он не следил за действиями своего ребёнка.

Несмотря на то, что он не является прямым виновником случившегося, 52-летний отец признан ответственным за действия своего сына и, соответственно, виновным в невольном нанесении увечий. Согласно обвинениям прокурора, уголовный суд Монако приговорил отца ребёнка к одному году лишения свободы условно.

Дело передано на последующее слушание по гражданским аспектам процедуры, но залог в размере 100 000 евро на возмещение ущерба жертве был взят.

Следует отметить, что пострадавший сам оплатил все медицинские расходы и за три года со дня происшествия не получил никакого возмещения вреда, причинённого его здоровью.

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