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На площади Казино 4-летний ребенок на Bentley сбивает пешехода: виновным признан его отец

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 25 июля 2024
tribunal-de-monaco
© Monaco Tribune
Автор: Anaïs Riu
- 25 июля 2024

Спустя три года после трагического несчастного случая перед Hôtel de Paris на площади Казино, чуть не лишившего жизни 50-летнего пешехода, монакское правосудие вынесло свой приговор. Знакомимся с фактами и окончательным решением суда.

Многочисленные работники, готовившие знаменитый концерт Монакского Красного Креста, до сих пор помнят этот вечер, но не из-за концерта. 16 июля 2021 года на площади Казино, кишащей публикой по такому случаю, всё внимание вдруг привлёк Hôtel de Paris.

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На выходе из отеля автомобиль Bentley сбивает 53-летнего монакского резидента. Раздавленный многотонным авто, пешеход незамедлительно доставлен в больницу Пастера в Ницце. Его жизнь – в опасности.

Извлечённый из-под автомобиля отважными прохожими и добровольцами Монакского Красного Креста, пострадавший получил многочисленные переломы и истекает кровью. Мужчина впадает в кому и полностью теряет работоспособность на полгода. Он проходит лечение в течение полутора лет и до сих пор страдает от физических и психологических осложнений.

Виновник – четырёхлетний ребенок

Семья и представить себе не могла, что её отпуск в Княжестве обернётся трагедией. В первый же день своего приезда, через несколько часов после аренды Bentley, семья армянского происхождения паркует прокатный автомобиль перед Hôtel de Paris.

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Пока отец передаёт ключи парковщику, его четырёхлетний сын, сидевший на заднем сидении со своей матерью, пробирается на водительское кресло. Забравшись в автомобиль снаружи, он задевает педаль газа, и автомобиль трогается на скорости 8 км/час прямо в толпу.

По данным многочисленных технических экспертиз автомобиля и анализу камер видеонаблюдения Bentley стоял не в режиме «Parking», а в режиме «Drive», и его двигатель работал.

Несмотря на то, что автомобиль стоял на месте и что водительская дверь была открыта, система безопасности не сработала, потому что фишка ремня безопасности была вставлена в замок, чтобы «обмануть» устройство (напомним, что пользование ремнями безопасности в Монако необязательно).

Отцу ребёнка – год условно

Отец не оспаривает заключения этих экспертиз в суде. Однако, он утверждает, что вся ответственность за автомобиль и за ребёнка лежала на парковщике, потому что тот «видел происходящее, видел забирающегося в автомобиль ребёнка, а ключи от Bentley были уже у него».

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Помощница прокурора, Эмманюель Карниелло, не принимает это оправдание и уверенно вменяет ему в вину три нарушения: во-первых, он не остановил двигатель и оставил автомобиль в режиме «Drive», во-вторых, он оставил фишку ремня безопасности в замке и в-третьих, он не следил за действиями своего ребёнка.

Несмотря на то, что он не является прямым виновником случившегося, 52-летний отец признан ответственным за действия своего сына и, соответственно, виновным в невольном нанесении увечий. Согласно обвинениям прокурора, уголовный суд Монако приговорил отца ребёнка к одному году лишения свободы условно.

Дело передано на последующее слушание по гражданским аспектам процедуры, но залог в размере 100 000 евро на возмещение ущерба жертве был взят.

Следует отметить, что пострадавший сам оплатил все медицинские расходы и за три года со дня происшествия не получил никакого возмещения вреда, причинённого его здоровью.

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