Лучшие рестораны Монако для незабываемых летних вечеров

Мы собрали для вас лучшие рекомендации по ресторанам, где царит атмосфера праздника этим летом в Монако — их просто нельзя пропустить.

Летний сезон в самом разгаре, и вместе с ним наступает время ресторанов с танцполом! Идеальное сочетание музыки и вкусной еды — эти заведения с уникальной атмосферой обязательно стоит посетить в Княжестве. Вот несколько мест, куда вы можете отправиться, чтобы провести незабываемый летний вечер.

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Где потанцевать и послушать музыку: лучшие площадки Монако

1. Maona — атмосфера летнего кабаре

Бар Maona открывается в 18:00 © Monte-Carlo SBM

Maona, известный как мекка вечеринок, уже принимала таких легенд, как Джерри Льюис, Жозефина Бейкер, Лайза Миннелли и Ив Монтан. До 29 сентября 2024 года вы можете окунуться в атмосферу, где переплетаются ритмы старой и новой музыки, наслаждаясь изысканными блюдами средиземноморской кухни.

С 19:00 до 20:00 вечер начинает ретро-саундтрек от французского коллектива электро-музыки Bon Entendeur. Затем, с 20:00 до 2:00, на сцене выступает Дива этого лета — Ники Блэк, после чего вечеринка продолжается под диджейский сет электро-диско.

Адрес: 699 авеню Княгини Грейс 06190 Рокбрюн-Кап-Мартен

Время работы: ежедневно с понедельника по субботу с 18:30

Услуги: бар, ресторан и лаунж с видом на море

Цены по меню: закуски от 20 евро, салаты от 28 евро, мясо/рыба от 20 евро, паста от 28 евро, десерты от 18 евро

Бронирование: онлайн или по телефону +377 98 06 56 00

Возрождение ночного клуба Maona в Монте-Карло

2. COYA — перуанское настроение

В 2018 году COYA Monte-Carlo обрёл латино-перуанский стиль © Monte-Carlo SBM

Статуи воинов-инков, керамика Уако и Шипибо, резные подсвечники ручной работы — все это погружает в атмосферу Лимы сразу, как только вы входите в COYA Monte-Carlo. Новая терраса с видом на море украшена произведениями искусства, привезенными из Перу. Что в меню? Разнообразные севиче, множество тирадито и коктейли с писко.

Не забудьте, что в последнюю пятницу каждого месяца COYA Monte-Carlo устраивает вечер COYA MUSIC Presents, который начинается в 9 вечера. Это мероприятие точно стоит вашего внимания!

Адрес: 26 авеню Княгини Грейс 98000 Монако

Часы работы: со вторника по воскресенье с 19:30 до 2:00.

Услуги: бар, ресторан и лаунж с видом на море

Цены по меню: закуски от 8 евро, салаты от 19 евро, мясо/рыба от 19 евро

Бронирование: онлайн или по телефону +377 98 06 20 20

3. Billionaire и его захватывающие шоу

Ужины в Billionaire сочетают высокую кухню с потрясающими развлечениями © Billionaire

Самые яркие вечеринки Billionaire от Флавио Бриаторе будут проходить в Sporting Monte-Carlo с 22 июля по 21 августа. В программе этого года более 30 международных артистов, включая бывших исполнителей Cirque du Soleil и рекордсменов книги Гиннесса, которые оставляют незабываемое впечатление.

Еда будет не менее впечатляющей: специальное меню, вдохновленное итальянской кухней с добавлением азиатских ноток.

Адрес: «Звёздный зал» в Спортинге Монте-Карло

Время проведения: каждый вечер с 22 июля по 21 августа с 21:00

Что вас ждет: ужин и шоу

Стоимость меню: от €230 на человека — меню по запросу

Бронирование: только по телефону +377 98 06 72 22

Этим летом Billionaire снова проведёт свои легендарные вечеринки в Sporting Monte-Carlo

La Môme — идеальное место для вечеринок

La Môme Monte-Carlo открылся в 2022 году © Ян Дере

Если вы ищете идеальное место для вечеринок в Монако, то La Môme Monte-Carlo — это именно то, что вам нужно. Расположенный на крыше Портового дворца, этот ресторан стал одним из главных центров ночной жизни Монако. В заведении вас ждут изысканный интерьер, великолепный вид на Порт Эркюль, дружелюбный персонал, креативные коктейли, блюда солнечной кухни и, самое главное, незабываемая атмосфера. Обязательно посетите его, чтобы ощутить всю магию этого места!

Адрес: 7 авеню Джона Фитцджеральда Кеннеди 98000 Монако

Часы работы: открыто каждый день на обед с 12:00 и на ужин с 19:00

Что вас ждет: бар и ресторан с видом на Порт Эркюль и Княжеский дворец

Цены по меню: закуски — от 27 евро, мясо/рыба — от 15 евро, паста — от 29 евро, десерты — от 14 евро

Бронирование: онлайн или по телефону +377 99 92 11 93

La Môme Monte-Carlo, новый ресторан на крыше отеля Port Palace

5. Da Valentino — новое место в Монако

Коктейли в Da Valentino создаются мастером-барменом Димитрием © Da Valentino

Когда вы входите в новый ресторан Da Valentino, вас сразу же окутывает атмосфера итальянского искусства жить. Dolce Vita ощущается во всём: от 100% итальянской команды и классических деревянных панелей до обилия зелени и свежих, ярких продуктов.

Ужин здесь начинается в 20:30, после чего вы можете танцевать до 3 часов ночи под зажигательные ритмы. Вечера сопровождаются музыкой таких легенд, как Далида, Нино Рота и Эннио Морриконе, делая ваше времяпрепровождение незабываемым.

Адрес: Le Formentor — 27 авеню Княгини Грейс 98000 Монако

Часы работы: открыто со вторника по субботу на обед с 12:00 и на аперитивы и ужины —с 17:30

Услуги: бар, ресторан и лаунж

Цены по меню: закуски — от 19 евро, мясо/рыба — от 33 евро, паста — от 29 евро, десерты — от 11 евро

Бронирование: онлайн или по телефону +377 99 99 49 49

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