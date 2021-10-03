











После долгих недель ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, летний сезон в Монако прошел активно. Ослабление ограничений — отличная возможность вспомнить о заведениях Княжества, куда можно выйти на ужин или на вечеринку.

Диджей Buddha Bar Донато Пападиа (Donato Papadia), художественный координатор Monte-Carlo SBM Жиль Марсан (Gilles Marsan) и директор Jimmy’z Monte-Carlo Антонио Иероне (Antonio Ierone) советуют, куда лучше пойти, чтобы потанцевать и послушать музыку. Все для вашего отличного отдыха!

Jimmy’z Monte-Carlo

Это самое подходящее место в Монако для сумасшедших ночей. Антонио Иероне занимает пост директора заведения вот уже 10 лет и рассказывает об этом уникальном месте, где смешиваются все стили музыки. Jimmy’z следует современным музыкальным тенденциям, даже если в последние несколько лет наиболее популярной была музыка в стиле дип-хаус.

В последние годы наибольшей популярностью пользуется музыка в стиле дип-хаус Антонио Иероне

«Jimmy’z делает ставку на большой круг людей и не замыкается в рамках одного музыкального стиля. Три ди-джея выступают друг за другом, каждый в своем стиле. Один из них больше ориентирован на хип-хоп и RnB, а второй — на музыку в стиле дип-хаус. Третий предпочитает открытый формат», — поясняет Антонио Иероне.

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Менеджмент клуба беспокоился о последствиях кризиса в области здравоохранения, однако репутация Jimmy’z быстро рассеяла все сомнения. «Мы были приятно удивлены. Люди соблюдали правила и приходили, несмотря на ограничения. У нас было замечательное лето», — говорит директор. В первые выходные октября предоставляется последний шанс повеселиться в этом сезоне. После этого танцпол самого престижного клуба Монако закроется до марта.

© Monte-Carlo SBM

Buddha-Bar в Монте-Карло

Buddha-Bar — это приглашение в путешествие. Дайте волю воображению в этом уникальном месте с удивительной атмосферой. Никакой коммерческой поп-музыки! Здесь невозможно услышать никакие «Despacito» или «Crazy In Love». В Buddha-Bar гости могут сбежать от повседневности. «Здесь люди во время ужина отрываются от еды, чтобы понять, что это за звук», — с улыбкой говорит хозяин заведения Донато Пападиа, известный как DJ Papa.

Из Италии во Францию, через Андалусию, Португалию и восточные страны Донато Пападиа, известный как DJ Papa

В Buddha-Bar правит бал дип-хаус, что соответствует современным тенденциям. Настоящая экскурсия по миру вдохновения. «Вы начинаете в Италии, проходите через Францию, спускаетесь в Андалусию, проезжаете через Португалию, а затем отправляетесь в восточную часть Средиземноморья, из Туниса в Алжир, через Марокко. Затем вы отправляетесь в балканские страны, не забывая о Турции, в Индию, а затем возвращаетесь в Италию», — говорит хозяин заведения.

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Смешение музыкальных жанров перенесет вас из одной страны в другую за один вечер. Это уникальный опыт.

© Monte-Carlo SBM

Летний фестиваль Monte-Carlo Sporting

Летний фестиваль Monte-Carlo Sporting вновь собрал множество артистов, в основном европейских. Среди выступавших — певец Zucchero, Энрике Иглесиас и Паоло Конте. Фестиваль Sporting Monte-Carlo уже 40 лет принимает всемирно известных артистов.

Мы работаем с молодыми талантами, например, у нас выступала Рианна в начале своей карьеры Жиль Марсан, художественный координатор Monte-Carlo SBM

Мэрайя Кэри, Фарелл Уильямс, Робби Уильямс, Ленни Кравиц, Лайонел Ричи и Лора Паузини хотя бы один раз выступали на Скале. «Мы также работали с молодыми талантами, например, у нас выступала Рианна в начале своей карьеры, — вспоминает художественный координатор Monte-Carlo SBM Жиль Марсан.

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В этом году на площади Казино состоялся летний концерт Красного Креста Монако. Во время мероприятия действовали санитарные ограничения, поэтому наполняемость была ограничена 70% как в зале «Гарнье», так и в «Этуаль». «В целом мы справились очень хорошо. Посещаемость была хорошей. Публика получила такое же удовольствие, как и два года назад», — рассказывает Жиль Марсан. И жители Княжества просят еще! Концерты на площади Казино вернутся очень скоро.

© Monte-Carlo SBM

И это еще не все…

С 2006 года в Оперном театре Монте-Карло проводится легендарный джазовый фестиваль. В этом году мероприятие пройдет с 23 ноября по 4 декабря, в нем примет участие трио Авишая Коэна, Джейми Каллума и Грегори Портера.

Hôtel de Paris проводит импровизированные концерты: в престижном отеле Монако недавно выступили Элоди Фреже и Ирен Дрезель.

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La Rascasse открывает для гостей группы, акустические дуэты или ди-джеев в самом сердце легендарного поворота Гран-при Монте-Карло. Обязательно посетите танцевальный бар.

В Twiga Monte-Carlo ди-джеи и артисты сменяют друг друга, чтобы предложить электро-атмосферу после ужина из блюд итальянской и японской кухни в шикарной и современной обстановке.

COYA Monte-Carlo — ресторан, известный своими восхитительными блюдами латинской кухни, подаваемыми в красочной обстановке с видом на Средиземное море. Это возможность насладиться мягкой латинской музыкой за перуанским ужином. Идеальное «до» перед тем, как отправиться в Jimmy’z, расположенный в нескольких метрах, за горячим «после».