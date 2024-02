Où danser et écouter de la musique à Monaco ?

Monaco Tribune fait le point sur les lieux incontournables en Principauté pour s’évader le temps d’un dîner ou d’une longue soirée festive.

Donato Papadia, DJ au Buddha Bar, Gilles Marsan, directeur artistique de la Monte-Carlo SBM et Antonio Ierone, directeur du Jimmy’z Monte-Carlo, nous ont livré leurs précieux conseils pour danser et écouter de la musique en Principauté. C’est pour vous !

Le Jimmy’z Monte-Carlo

C’est LE rendez-vous incontournable des folles nuits monégasques. Directeur de l’établissement depuis maintenant plus de 12 ans, Antonio Ierone évoque ce lieu unique où se mêle tous les genres musicaux. « Le Jimmy’z suit la tendance musicale du moment, même si depuis quelques années, la deep house music est la plus demandée. »

La deep house music est la plus demandée depuis quelques années Antonio Ierone

Sans dénaturer son passé, le Jimmy’z fait le pari de plaire aux plus grands nombres, sans s’enfermer dans un seul style musical. Pour s’y faire, plusieurs djs résidents se succèdent, avec chacun sa spécialité. « L’un est plus centré sur le hip-hop et le RnB, tandis que le second est plus centré sur la deep house music, explique Antonio Ierone. L’été dernier, électro, hip hop et deep house ont en effet rythmé les différentes soirées du Jimmy’z.

La programmation 2024 du lieu n’a pas encore été dévoilée. Comme chaque année, il faudra patienter jusqu’en mars prochain pour à nouveau se déhancher sur le dancefloor de la plus prestigieuse des discothèques monégasques qui ferme ses portes en hiver.

© Monte-Carlo SBM

26 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

Le Buddha-Bar Monte-Carlo

Le Buddha-Bar, c’est avant tout une invitation au voyage. Place à l’imaginaire dans ce magnifique écrin, à l’ambiance étonnante. Juste de l’évasion. « Ici, les gens lèvent la tête en plein repas pour se demander quel est ce son », sourit Donato Papadia, dit DJ Papa, le maître des lieux.

Au Buddha-Bar, et comme le veut la tendance du moment, la deep house music est reine. Un véritable tour du monde des inspiration. « Tu pars de l’Italie, tu passes par la France, tu descends jusqu’en Andalousie, tu fais un crochet par le Portugal, avant de te rendre dans la partie orientale de la Méditerranée, de la Tunisie à l’Algérie, en passant par le Maroc. Avant de remonter vers les pays balkans, sans oublier la Turquie, jusqu’à l’Inde, pour ensuite revenir en Italie. »

Un mélange des genres musicaux qui vous transporte d’un pays à l’autre durant la même soirée. Pour ne rien regretter.

© Monte-Carlo SBM

Horaires : de 18h à 2h du mardi au samedi inclus.

Place du Casino, 98000, Monaco

Le Sporting Monte-Carlo

Le Monte-Carlo Summer Festival a cette année encore réunis de nombreux artistes tels que Chris Isaak, Ricky Martin Symphonic, Norah Jones, Seal, Sting, MIKA, Eros Ramazzotti, ou encore Tarkan, accueilli au sein de l’Opéra Garnier où de la Salle des Étoiles. En dehors du festival, le Sporting Monte-Carlo a depuis 40 ans accueilli des artistes à la renommée internationale.

Nous avons fait découvrir des jeunes talents, comme Rihanna au début de sa carrière Gilles Marsan, directeur artistique de la Monte-Carlo SBM

Mariah Carey, Pharrell Williams, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Lionel Richie ou encore Laura Pausini, tous se sont arrêtés au moins une fois sur le Rocher. « Nous avons également fait découvrir des jeunes talents, comme Rihanna au début de sa carrière », se remémore Gilles Marsan, directeur artistique de la Monte-Carlo SBM.

© Monte-Carlo SBM

Mais aussi…

La Rascasse

Vous retrouverez un DJ du mardi au samedi, mais aussi un duo acoustique tous les vendredis de 19h à 21h, et pour votre plus grand plaisir des cours de salsa, tous les jeudis (automne/hiver) et les mercredi (printemps/été).

Horaires : du mardi au jeudi de 17h à 3h, le vendredi de 17h à 4h et le samedi de 18h30 à 4h

1 Quai Antoine 1er, 98000 Monaco

Le MK Club Monaco

Sur la Route de la Piscine, le MK Club est ouvert tous les vendredi et samedi. Bar et DJ sont à retrouver sur place, de 00h30 à 5h30, pour des nuits de folie sur le Port de Monaco.

Horaires : vendredi et samedi de 00h30 à 5h30

18 Rte de la Piscine, 98000 Monaco

Twiga Monte-Carlo

DJ et artistes se succèdent sur place pour offrir une atmosphère électrique après un dîner mêlant cuisine italienne et japonaise dans un décor chic et contemporain.

Horaires : mercredi et jeudi de 20h à 03h, vendredi et samedi jusqu'à 05h.

10 Avenue Princesse Grace Grimaldi Forum, 98 000 Monaco

COYA Monte-Carlo

Restaurant réputé pour sa délicieuse cuisine latine, dans un cadre coloré donnant directement sur la Méditerranée. Un parfait « before »avant de se rendre à quelques mètres de là, au Jimmy’z, pour un « after » brûlant. Les jeudis, une formule unique est proposée dans une atmosphère 100% latino- américaine, avec musique live et danseuses.

Réouverture le 28 mars 2024

26 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

L’Opéra de Monte-Carlo

Il est le théâtre du légendaire Monte-Carlo Jazz Festival depuis 2006. Ne ratez pas la programmation de l’édition 2024, à paraître sur Monaco Tribune.

