











Джаз, классика, электроника… Этим летом гостей ждут лучшие музыкальные вечера Французской Ривьеры!

Фестиваль джаза Peillon: Новинка

Это новый фестиваль, который не уступает мероприятиям с более длинной историей. В первый год фестиваль собрал множество талантливых музыкантов — друзей известного контрабасиста Марка Пейлона. Участники фестиваля отдадут дань уважения известному музыканту и джазу на площади Арнульфа. Со 2 по 5 июля гости смогут услышать музыку самого французского из английских исполнителей Хью Колтмана или Лорана Кулондра.

Джазовый фестиваль Peillon Площадь Арнульф, Пейон 2-5 июля

Более подробная информация на сайте фестиваля

Джазовый фестиваль в Ницце: Международный масштаб

Фестиваль джаза в Ницце — это первый джазовый фестиваль в мире! Город хранит музыку в своем историческом наследии. Созданный в 1948 году, фестиваль до сих пор сохраняет свой международный масштаб и привлекает толпы зрителей. В последний раз мероприятие собрало около 60 тысяч зрителей на площади Массена. С 12 по 17 июля 2021 года место фестиваля остается прежним. Однако фестиваль примет новых музыкантов. Гостей ждут всемирно известный французский музыкант Вудкид и гитарист Томас Дютронк.

Джазовый фестиваль в Ницце С 12 по 17 июля Площадь Массена, Ницца

Более подробная информация на сайте фестиваля

© Мэрия Ниццы

Джаз в Хуане: Разнообразие

Созданный в 1960 году фестиваль «Джаз в Хуане» — это феерия афро-американской музыки, которая развивается на протяжении многих лет. Фестиваль является одним из старейших в Европе! В этом году около двухсот музыкантов привнесут звуки трубы и саксофона на улицы Антиб. Среди выступающих — американская дива Мелоди Гардо в сопровождении филармонического оркестра Монте-Карло. Конечно, это фестиваль джаза, но джаз отнюдь не единственный представленный стиль музыки. Рок, соул, фанк, поп, блюз, шансон… Настоящий летний музыкальный коктейль, которым можно насладиться с 9 по 25 июля!

Джаз в Хуане С 9 по 25 июля Ла-Пинед, Жуан-Ле-Пен Более подробная информация на сайте фестиваля

Летний спортивный фестиваль в Монте-Карло: Самый известный

На протяжении 45 лет летний спортивный фестиваль в Монте-Карло (Monte-Carlo Sporting Summer Festival) продолжает использовать одну и ту же формулу: приглашать самых больших звезд музыки. С 16 июля по 14 августа вечера в Монако будут проходить под звуки итальянских песен от Zucchero или музыки фламенко от Gipsy Kings. Однако внимание нужно уделить не только знаменитым артистам, но и местам, где они выступят: концертный зал Salle des Étoiles, Опера Монте-Карло и Казино Монте-Карло. Помимо фестиваля, не упустите удовольствия, которые предлагает курорт Монте-Карло: игры, шопинг, гастрономия, ночная жизнь.

Летний фестиваль спорта в Монте-Карло Salle des Étoiles С 16 июля по 14 августа

Более подробная информация на сайте SBM

© Monte-Carlo Société des Bains de mer

Музыкальный фестиваль в Ментоне: самый классический

Этот фестиваль с 60-летней историей — один из старейших и престижнейших фестивалей в Европе. С 31 июля по 13 августа музыкальный фестиваль примет величайших классических исполнителей со всего мира. Базилика Святого Архангела Михаила, где выступят артисты, подарит событию особое великолепие. Гости смогут насладиться музыкой Беатрис Рана или Рафала Блехача. Город над морем и классическая музыка в барочной церкви — восхитительный момент!

Музыкальный фестиваль в Ментоне С 31 июля по 13 августа Базилика Святого Архангела Михаила, Ментон

Более подробная информация на сайте фестиваля

Каннский фестиваль Villa Plages Électroniques: Мир электро

После переноса фестиваля 2020 года мероприятию пришлось заново изобретать себя. Но теперь фестиваль готов пошуметь! В ожидании дискотеки на песке пляжа Дворца фестивалей в 2022 году, поклонники электронной музыки смогут потанцевать на вилле Ротшильд с 5 по 8 августа. Перед местными и всемирно известными музыкантами стоит одна задача: представить свои электронные произведения. Гостей ждут такие звезды, как музыкант Майд и Изолт.

Villa Plages Électroniques 5-8 августа Вилла Ротшильд, Канны

Более подробная информация на сайте Дворца фестивалей