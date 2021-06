Du jazz, du classique, de l’électronique… les plus belles soirées sont à vivre sur la Côte d’Azur !

Peillon Jazz Festival : le plus nouveau

C’est le petit dernier dans le domaine. Cependant, il n’a rien à envier à ses compères ! C’est une multitude de musiciens de talent que le festival s’est offert pour sa première année. Des musiciens, mais ce sont avant tout des amis de Marc Peillon, illustre batteur de jazz niçois, qui viendront lui rendre hommage, ainsi qu’au jazz, sur le parvis de la Place Arnulf. Du 2 au 5 juillet, vos oreilles pourront être comblées par les musiques du plus frenchie des crooners anglais, Hugh Coltman ou bien par l’artiste Laurent Coulondre, Victoire du Jazz en 2020 (et encore plein d’autres à découvrir !).

Peillon Jazz Festival

Place Arnulf, Peillon village

Du 2 au 5 juillet

Plus d’informations, sur le site du festival

Nice Jazz Festival : le plus international

Pour profiter du jazz, autant se rendre directement au pilier des festivals ! Le « Nice Jazz Festival » est le premier festival de jazz au monde. Une histoire entre Nice et le jazz que la ville souhaite conserver dans son patrimoine historique. Créé en 1948, le festival conserve toujours son envergure internationale et attire les foules. Lors de sa dernière édition, ce sont près de 60 000 spectateurs qui se sont réunis sur l’iconique place Masséna. Pour cette nouvelle année, du 12 au 17 juillet, le lieu reste le même mais on reçoit de nouveaux artistes ! Le français Woodkid, reconnu à l’international, ou encore Thomas Dutronc et sa guitare, que l’on ne présente plus, n’attendent que vous.

Nice Jazz Festival

Du 12 au 17 juillet

Place Masséna, Nice

Plus d’informations sur le site du festival

© Ville de Nice

Jazz à Juan : le plus varié

Créé en 1960, « Jazz à Juan », le festival de musique afro-américaine, a su se développer au fil des années. Ainsi, il est devenu doyen des festivals de jazz en Europe ! Pour sa 60ème édition, c’est près de 200 musiciens qui viennent faire danser les rues d’Antibes avec leurs trompettes et leurs saxophones. Qui par exemple ? La diva américaine Melody Gardot sera là et sera accompagnée de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Bien sûr que serait le festival sans jazz, néanmoins ce n’est pas le seul style que vous retrouverez. Du rock, de la soul, du funk, du pop, du blues, de la chanson, de la world music… un véritable cocktail musicale d’été à déguster du 9 au 25 juillet !

Jazz à Juan

Du 9 au 25 juillet

La Pinède, Juan-Les-Pins

Plus d’informations sur le site du festival

Monte-Carlo Sporting Summer Festival : le plus illustre

Si vous vous ne déplacez pas aux festivals, les festivals viendront à vous ! Depuis 45 ans, le Monte-Carlo Sporting Summer Festival continu d’employer la même formule : inviter les plus grandes stars de la musique. Du 16 juillet au 14 août, les soirées monégasques résonneront aux sons des chansons italiennes de Zucchero ou encore de la musique flamenco des Gipsy Kings. Néanmoins, il n’y a pas que les artistes à ne pas manquer, il y a aussi les prestigieux lieux où ils vont briller : la Salle des Étoiles, l’Opéra Garnier mais aussi la Place du Casino. En plus de l’évènement, ne loupez pas les plaisirs offerts par le Resort de Monte-Carlo Société des Bains de Mer (jeux, shopping, art culinaire, night-life, etc.) !

Monte-Carlo Sporting Summer Festival

Salle des Étoiles

Du 16 juillet au 14 août

Plus d’informations sur le site de la SBM

© Monte-Carlo Société des Bains de mer

Festival de Musique de Menton : le plus classique

Depuis plus de 60 ans d’existence, le festival peut se considérer comme un des plus anciens, mais surtout un des plus prestigieux festivals d’Europe. Du 31 juillet au 13 août, le Festival de Musique accueillera les plus grands artistes classiques du monde entier. D’autant plus que le lieu mythique du parvis de Saint-Michel, où exerceront les musiciens, donnera toute sa splendeur à l’évènement. On a déjà hâte d’entendre les musiques de Beatrice Rana ou bien de Rafał Blechacz. Perché au-dessus de la mer, dominé par la façade et le clocher d’une d’église baroque et recouvert par le ciel étoilé, c’est un ravissant moment de musique que vont connaître les Mentonnais.

Festival de Musique de Menton

Du 31 juillet au 13 août

Parvis de Saint-Michel, Menton

Plus d’informations sur le site du festival

Festival Villa Plages Électroniques de Cannes : le plus électrique

Après son report en 2020, les plages électroniques de Cannes ont dû se réinventer et sont plus que jamais prêtes à faire du bruit. En attendant de recommencer à danser sur le sable de la plage du Palais des Festivals en 2022, les férus de musique électronique pourront vibrer à la villa Rothschild du 5 au 8 août. Les artistes, qu’ils soient issus de la scène locale ou qu’ils aient une renommée internationale, auront la même tâche : représenter au mieux les principaux courants électroniques. En bref, c’est une programmation électrique qui attend les spectateurs avec des artistes comme le musicien Myd ou la chanteuse Yseult.

Villa Plages Électroniques

Du 05 au 08 août

Villa Rothschild, 1 Avenue Jean de Noailles, Cannes

Plus d’informations sur le site du Palais des Festivals et des Congrès