Jazz, musica classica, elettronica e non solo. Le serate più belle sono tutte da vivere sulla Costa Azzurra!

Peillon Jazz Festival: il nuovo arrivato

Nonostante sia l’ultimo arrivato nel settore, non ha niente da invidiare ai suoi concorrenti! Per il suo primo anno, il festival propone tantissimi musicisti di talento che sono, prima di tutto, amici di Marc Peillon, illustre contrabbassista della Costa Azzurra scomparso l’anno scorso. Con le loro musiche renderanno omaggio all’icona jazz nel cortile di Place Arnulf. Dal 2 al 5 luglio, potrete godervi i pezzi di Hugh Coltman, il crooner inglese più francese che mai, o di Laurent Coulondre, vincitore del premio Victoire du Jazz nel 2020. Ma non è tutto, ci saranno molti altri talenti da scoprire!

Peillon Jazz Festival Place Arnulf, Peillon village Dal 2 al 5 luglio

Maggiori informazioni sul sito del festival

Nice Jazz Festival: il più internazionale

Se volete ascoltare dell’ottima musica jazz, tanto vale andare direttamente al suo festival per eccellenza! Il “Nice Jazz Festival” è stato il primo evento di jazz al mondo. Una storia, tra Nizza e il jazz, che la città conserva con orgoglio nel suo patrimonio storico. Inaugurato nel 1948, l’evento è ancora oggi un appuntamento internazionale che attira tantissimi spettatori. In occasione dell’ultima edizione, oltre 60.000 partecipanti si sono riuniti nell’inconfondibile Place Masséna. Quest’anno, dal 12 al 17 luglio, il luogo resta lo stesso ma con nuovi artisti! Il francese Woodkid, conosciuto in tutto il mondo, o ancora il famosissimo Thomas Dutronc con la sua chitarra!

Nice Jazz Festival Dal 12 al 17 luglio Place Masséna, Nice

Maggiori informazioni sul sito del festival

© Città di Nizza

Jazz à Juan: il più vario

Nato nel 1960, “Jazz à Juan” è un festival di musica afroamericana che si è evoluto nel corso degli anni. Oggi, si può definire come un caposaldo dei festival jazz in Europa! In occasione della 60esima edizione, le strade di Antibes saranno animate da 200 musicisti con trombe e sassofoni. Chi, per esempio? La diva americana Melody Gardot, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Sicuramente il jazz sarà il protagonista, ma non sarà l’unico genere proposto. Dal rock al soul, dal pop al blues fino alla world music… un vero cocktail musicale estivo da gustare dal 9 al 25 luglio!

Jazz à Juan Dal 9 al 25 luglio La Pinède, Juan-Les-Pins

Maggiori informazioni sul sito del festival

Monte-Carlo Sporting Summer Festival: il più famoso

Da 45 anni, il Monte-Carlo Sporting Summer Festival continua ad adottare la stessa formula: invitare le più grandi star della musica nel Principato. Dal 16 luglio al 14 agosto, le serate monegasche risuoneranno al ritmo delle canzoni di Zucchero o ancora dal flamenco dei Gipsy Kings. Ma gli artisti non saranno i soli protagonisti, gli splendidi luoghi in cui si esibiranno, come la Salle des Étoiles, l’Opéra Garnier e la Piazza del Casinò, sono un’altra parte importante del festival. Oltre all’evento in sé, non perdetevi i piaceri offerti dai resort della Monte-Carlo Société des Bains de Mer (gioco, shopping, arte culinaria, vita notturna e non solo)!

Monte-Carlo Sporting Summer Festival Salle des Étoiles Dal 16 luglio al 14 agosto

Maggiori informazioni sul sito della SBM

© Monte-Carlo Société des Bains de mer

Festival de Musique di Mentone: il più classico

Con oltre 60 anni alle spalle, il festival è uno dei più antichi, ma soprattutto, uno dei più prestigiosi d’Europa. Dal 31 luglio al 13 agosto, il Festival de Musique accoglierà i più grandi artisti di musica classica del mondo intero. I musicisti si esibiranno in un luogo incredibile, il sagrato di Saint-Michel, che darà ancora più risalto all’evento. Non vediamo l’ora di ascoltare la musica di Beatrice Rana o di Rafał Blechacz. Affacciato sul mare, dominato dalla facciata e dal campanile della chiesa barocca e sotto un cielo di stelle, l’evento sarà uno splendido momento musicale per i mentonesi.

Festival de Musique di Mentone Dal 31 luglio al 13 agosto Sagrato di Saint-Michel, Mentone

Maggiori informazioni sul sito del festival

Festival Villa Plages Électroniques di Cannes: il più elettrizzante

Dopo essere stato rinvitato nel 2020, il festival Plages Électroniques di Cannes ha dovuto reinventarsi e ora è prontissimo a ripartire. In attesa di ricominciare a ballare sulla spiaggia del Palais des Festivals nel 2022, gli amanti della musica elettronica potranno darsi alle danze a Villa Rothschild, dal 5 all’8 agosto. Gli artisti, sia della scena locale che internazionale, hanno tutti lo stesso compito: rappresentare al meglio le principali correnti di musica elettronica. Sarà una programmazione elttrizzante quella che attende gli spettatori, con artisti del calibro del musicista Myd o della cantante Yseult.

Villa Plages Électroniques Dal 5 all’8 agosto Villa Rothschild, 1 Avenue Jean de Noailles, Cannes

Maggiori informazioni sul sito del Palais des Festivales et des Congres