Da New York a Monte Carlo: Olga Taran, l’anima creativa di Hello Monaco

Olga Taran, fondatrice di Hello Monaco © Hello Monaco

Dodici anni dopo il suo arrivo da New York, Olga Taran ha trasformato la curiosità da espatriata in una delle principali piattaforme mediatiche dedicate alla vita nel Principato, con oltre 220.000 iscritti in tutto il mondo.

Quando Olga Taran ha messo piede a Monaco per la prima volta, arrivando direttamente dalla Grande Mela, è rimasta a dir poco sorpresa dalla natura così intima del Paese. «All’inizio sono rimasta piuttosto spiazzata da questo piccolo Principato, è un Paese talmente piccolo che lo definirei quasi un borgo», ricorda con un sorriso. «Ma è proprio la sua dimensione insolita a renderlo così affascinante».

Originaria di Vladivostok, nell’estremo oriente russo, e poi trasferitasi negli Stati Uniti, l’esperta giornalista si è adattata gradualmente al ritmo della vita monegasca. «Quando mi sono trasferita qui dagli Stati Uniti, pensavo che tutti i fornitori di servizi avessero schiacciato il tasto “ritarda” della sveglia. Tutto sembrava in ritardo, e non capivo come mai niente sembrasse urgente. Poi ho capito: non è un ritardo, è un ritmo. Esiste una tempistica, ma è quella della Riviera. Bisogna solo organizzarsi in anticipo, avere pazienza e accettare che, qui, anche l’urgenza si prende una pausa caffè».

È la prima parola che dici quando incontri qualcuno

Questa transizione l’ha aiutata a scoprire le peculiarità di una regione unica, che fonde tradizione europea e vitalità internazionale. Dopo qualche anno dedicato alla sua famiglia, Olga ha sentito il bisogno di tornare alle sue radici professionali. «Non sono mai stata una casalinga. Ho iniziato a lavorare a 13 anni», racconta. «Quando ho capito che ci saremmo fermati qui, ho voluto condividere la mia esperienza».

Forte della sua carriera nel giornalismo e nel marketing, ha cominciato scrivendo articoli pratici per aiutare altri expat. «I miei primi articoli erano su informazioni utili: dove andare, dove trovare il caffè migliore, nulla di complesso», dice. «Dopo sei mesi ho capito che era una cosa che piaceva davvero».

Il passaggio da blog personale a testata strutturata è stato naturale. Dopo aver iniziato in russo, Olga ha deciso di allargare il pubblico. «Mi sono detta: perché non farlo anche in inglese?» Il nome “Hello Monaco” è venuto da sé. «Il dominio era disponibile a pochi euro. Non potevo credere che non fosse già stato preso!»

Una scelta decisamente lungimirante. «‘Hello’ è universale, comprensibile in ogni lingua. È la prima parola che dici quando incontri qualcuno e crea subito un’energia positiva».

Olga Taran © Hello Monaco

Un Principato che cambia e incontri indimenticabili

Testimone in prima fila dei cambiamenti del Principato, Olga è un’osservatrice interessata: «Monaco sta ringiovanendo, questo è certo. Si vedono tanti giovani imprenditori già affermati a trent’anni», spiega. «Molti di loro hanno già viaggiato molto e vissuto in diversi Paesi. Sanno esattamente il livello di servizio che ci si aspetta».

Questa nuova generazione porta una speciale energia a Monaco. «Spingono il Principato a essere più efficiente e reattivo. È un’energia che contagia tutti».

Tra le interviste che ricorda con più entusiasmo, Olga racconta quella con Boy George. «È una persona estremamente simpatica. Ovviamente eccentrico, ma anche molto aperto, concreto, disponibile e positivo», ricorda. Si sono conosciuti per caso durante una mostra. «Mi sono avvicinata e gli ho detto che adoravo il suo lavoro. Ha accettato subito».

Anche le interviste con il Principe Alberto II, la Principessa Stéphanie e Louis Ducruet sono state tappe importanti della sua carriera editoriale, seppur non semplici da organizzare. «A volte, tra impegni e viaggi, ci vogliono sei mesi solo per riuscire a fissare un incontro».

Equilibrio aziendale e passaggio generazionale

Gestire una testata a Monaco presenta sfide particolari. «Tutti pensano che Monaco sia piena di soldi, ed è vero… ma anche no», afferma con pragmatismo. «Parliamo comunque di un Paese molto piccolo. Le attività locali sono di piccola scala, e il pubblico locale è limitato. Dobbiamo quindi guardare all’esterno, cercando marchi internazionali interessati a raggiungere il nostro pubblico».

Una strategia che richiede pazienza e creatività, ma che dà i suoi frutti. Oggi il team di Hello Monaco conta oltre 20 persone e la sua portata supera i confini del Principato.

Sua figlia Katya ha portato nuova linfa vitale da quando si è unita al progetto. «Mi aiuta tantissimo, soprattutto con Instagram e l’organizzazione di eventi», spiega Olga. «Fa parte di una generazione più giovane che comprende meglio i social e i loro algoritmi in continua evoluzione».

Olga Taran con la figlia Katya © Hello Monaco

“Anche quest’anno abbiamo organizzato un evento su larga scala durante il Gran Premio sullo yacht Sarastar di 60 metri. Abbiamo avuto circa 200 ospiti a bordo ogni giorno, con musica, artisti e DJ: una vera e propria atmosfera monegasca”, racconta Olga. “Abbiamo realizzato questo evento in collaborazione con Tom Claeren, e la sua creatività è stata una parte importante del successo. È il secondo anno che realizziamo un progetto del genere (in passato, sullo yacht Seven Sins con a bordo la Bugatti Chiron). Oggi il settore degli eventi sta diventando una delle aree chiave per Hello Monaco. Vediamo un grande potenziale in esso”.

Tra i prossimi progetti: ottimizzare il sito, esplorare TikTok e ampliare il ramo eventi. «Impariamo dai nostri errori e ci adattiamo continuamente», osserva con filosofia.

Olga Taran con i piloti del team Kick Sauber F1тм Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto © Hello Monaco

Un cuore impegnato nel sociale

Oltre al lavoro editoriale, Olga è fortemente impegnata nel sociale. La fondazione benefica “Change One Life” è stata creata da suo marito 15 anni fa, e lei ne è orgogliosamente ambasciatrice, portando avanti la missione da lui avviata. L’obiettivo? Aiutare i bambini degli orfanotrofi e delle strutture per minori a trovare una famiglia amorevole e costruirsi un futuro.

In questi anni hanno realizzato decine di migliaia di video profili personalizzati per bambini orfani in Russia e Ucraina – dando a ciascun bambino un volto, una voce, e soprattutto una possibilità.

Oggi, un bambino del loro database trova una famiglia ogni quattro ore. Grazie a questo impegno, oltre 28.751 bambini hanno già trovato casa, e il numero continua a crescere.

«In un mondo sempre più teso e incerto, gli orfani sono una sfida ancora più urgente. Ogni bambino merita amore, sicurezza e un futuro, e noi ci impegniamo profondamente per rendere tutto questo possibile», riflette Olga.

I membri del team di Hello Monaco © Hello Monaco

Uno stile di vita monegasco

Fuori dall’ufficio, Olga ha trovato il suo equilibrio a Monaco. Il suo rifugio è Fort Antoine. «È un posto meraviglioso per stare da soli con i propri pensieri, godersi il panorama e ricaricarsi», racconta. Lì si allena ogni giorno. «Lo sport mi dà serenità. Mi aiuta a concentrarmi e mi dà energia». La sua passione è il sollevamento pesi: «Faccio tanti esercizi con i pesi. Devi essere concentratissima, altrimenti rischi di romperti un piede!», scherza.

Quando si parla di buona cucina, apprezza la varietà sempre crescente di Monaco, citando Song Qi per la cucina asiatica e Tre Scalini per la sua semplicità e gli orari flessibili. «La proprietaria è una donna meravigliosa, molto affascinante. Ci vado sempre», dice parlando del ristorante italiano.

Ambasciatrice di buona volontà

Alla domanda sui cliché legati a Monaco, Olga sorride: «Certo, è un posto per persone benestanti, ma molti pensano che solo i miliardari possano vivere qui. Non è così. Si può condurre una vita normale».

Dodici anni dopo il suo arrivo, Olga Taran continua a raccontare le tante sfaccettature di Monaco con lo stesso entusiasmo di sempre, diventando, di fatto, una vera ambasciatrice della sua patria d’adozione.