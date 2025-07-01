Из Нью-Йорка в Княжество: Ольга Таран — сердце и голос Hello Monaco

Двенадцать лет назад Ольга Таран перебралась из шумного Нью-Йорка в Монако — и с тех пор её естественное любопытство, свойственное каждому экспату, выросло в популярную медиаплатформу. Сегодня Hello Monaco открывает многослойный мир Княжества для более чем 220 000 подписчиков по всему миру.

Переезд оказался настоящим культурным потрясением: из динамичного мегаполиса — в камерное, почти домашнее пространство. «Сначала я была немного в растерянности, — вспоминает она. — Такое крошечное государство! Настолько маленькое, что поначалу кажется деревней. Но именно в этом — его особое очарование».

Родом из Владивостока, с богатым журналистским опытом и жизнью в США за плечами, Ольга шаг за шагом вживалась в ритм Монако. «Когда я только приехала, мне казалось, что все здесь словно поставлено на паузу. Всё происходило медленно, без спешки. Я никак не могла понять — почему никто никуда не торопится? Но вскоре осознала: это не задержка, а особый “ривьерский” ритм. Главное — научиться планировать заранее, не суетиться и смириться с тем, что даже важные дела могут прерваться ради чашки кофе».

Это было настоящей удачей

Когда семья окончательно обосновалась в Монако, настало время вернуться к профессиональной жизни. «Я начала работать с 13 лет и никогда не была домохозяйкой, — говорит Ольга. — Когда поняла, что Монако — наш новый дом, захотелось делиться знаниями и впечатлениями».

Опираясь на свой богатый опыт в журналистике и маркетинге, Ольга начала публиковать статьи, которые могли бы быть полезны другим экспатам, таким же, как она. «Мои первые тексты были совсем простыми — о том, где найти хороший кофе, куда сходить, где купить нужные вещи. Через полгода я заметила, что это действительно востребовано — людям это интересно».

Так блог, начавшийся почти как личный дневник, постепенно стал превращаться в полноценный медиапроект. Этот переход оказался логичным и органичным. Сначала Ольга писала на русском языке, но вскоре поняла, что хочет говорить с более широкой аудиторией. «Я подумала: а почему бы не сделать это и на английском?» Название для нового проекта пришло само собой — Hello Monaco. «Когда я увидела, что доменное имя свободно и стоит всего несколько евро, я просто не могла поверить! Это было настоящей удачей».

Выбор оказался более чем удачным. «Hello — это универсальное слово. Его понимают на любом языке. Это первое, что вы говорите при встрече, и оно сразу задаёт правильный тон — доброжелательный и открытый».

Ольга Таран © Hello Monaco

Как меняется Княжество — и с кем сводит судьба

Ольга Таран — не просто наблюдатель, а тонкий хроникёр перемен, происходящих в стране. Она говорит, что за последние годы Монако ощутимо помолодело. «Это факт. Сегодня здесь всё больше молодых предпринимателей, уже добившихся серьёзных успехов к сорока годам, — отмечает она. — Многие из них объездили полмира, жили в разных странах и очень чётко понимают, какой уровень сервиса хотят получать».

Именно это новое поколение, по словам Ольги, привносит в Монако свежую энергию. «Они задают темп. Благодаря им Княжество становится более эффективным, динамичным, а вместе с тем — заряжает энергией всех вокруг».

Среди десятков интервью, которые ей довелось взять за годы работы, одной из самых ярких встреч стала беседа с Бой Джорджем. «Он невероятно харизматичный. Да, эксцентричный — это заметно сразу. Но при этом он очень искренний, открытый, доступный и удивительно позитивный человек», — вспоминает Ольга. Их разговор начался спонтанно — на одной из выставок. «Я просто подошла к нему и сказала, что мне нравится его творчество. И он тут же согласился на интервью».

Конечно, не обошлось и без знаковых интервью с представителями Княжеской семьи. Встречи с Князем Альбером II, Принцессой Стефанией и Луи Дюкруэ стали важными моментами её профессиональной биографии. Однако, как признаётся Ольга, такие встречи требуют времени и терпения. «Иногда приходится ждать полгода — у них плотные графики. Но такие интервью стоят того».

Бизнес-баланс и преемственность

Ведение медиапроекта в Монако сопряжено с особыми нюансами, и Ольга Таран хорошо знает об этом. «Многие думают, что в Монако деньги льются рекой. Отчасти это так, но нужно учитывать, что страна очень маленькая, местный рынок ограничен, а бизнес — камерный, — объясняет она. — Именно поэтому редакции приходится смотреть шире и выстраивать коммуникацию с международными брендами, которым интересна аудитория Hello Monaco».

Такой подход требует выдержки, изобретательности и стратегического мышления. Но он работает. Сегодня над Hello Monaco трудится команда из более чем 20 человек, и влияние проекта уверенно распространяется за пределы Княжества.

Существенный вклад в развитие проекта вносит дочь Ольги — Катя. Её появление в команде стало новым этапом. «Она мне действительно очень помогает, особенно в Instagram и в организации мероприятий, — отмечает Ольга. — Катя — представитель молодого поколения, которое тонко чувствует динамику цифрового мира, интуитивно разбирается в алгоритмах социальных сетей и их постоянных изменениях».

Ольга Таран с дочерью Катей © Hello Monaco

«В этом году мы вновь организовали масштабное мероприятие во время Гран-при — на 60-метровой яхте Sarastar. Каждый день на борту собиралось около 200 гостей, звучала музыка, выступали артисты и диджеи — настоящая атмосфера Монако в лучших её проявлениях , — отмечает Ольга. — Мы провели это событие в партнёрстве с Томом Клаэреном, и его креативный подход стал важной частью успеха. Это уже второй год, когда мы делаем подобный проект (в прошлом — на яхте Seven Sins с Bugatti Chiron на борту). Сегодня event-направление становится одним из ключевых для HelloMonaco — мы видим в нём огромный потенциал.»

На ближайшую перспективу у команды Hello Monaco амбициозные задачи: улучшение веб-сайта, освоение TikTok и активное развитие событийной части проекта. «Мы делаем выводы из собственных ошибок, развиваемся и постоянно подстраиваемся под реалии времени», — подытоживает Ольга.

Ольга Таран, Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето © Hello Monaco

Сердце, открытое для благотворительности

Помимо управления медиаплатформой, важное место в жизни Ольги Таран занимает благотворительная деятельность. Уже пятнадцать лет её семья поддерживает фонд Change One Life, основанный её супругом. Сегодня Ольга с гордостью представляет фонд как его официальный посол и активно продолжает миссию, начатую её мужем.

Главная цель фонда — помочь детям из детских домов и интернатов обрести любящие семьи и возможность начать новую, полноценную жизнь. За годы работы инициативы были созданы десятки тысяч видеопрофилей сирот из России и Украины. Каждый ролик — это не просто техническая информация, а настоящая история ребёнка, его голос, лицо, характер — и, главное, шанс на будущее.

Эта работа даёт результаты: по статистике фонда, каждые четыре часа один ребёнок из их базы данных находит семью. На сегодняшний день благодаря деятельности Change One Life уже 28 751 детей обрёли дом — и это число продолжает неуклонно расти.

«В мире, где становится всё больше неопределённости и напряжения, проблема сиротства лишь обостряется, — отмечает Ольга. — Каждый ребёнок заслуживает любви, чувства безопасности и права на будущее. Мы по-прежнему глубоко привержены этой миссии и не намерены останавливаться».

Члены команды Hello Monaco © Hello Monaco

Монегасский образ жизни

Вне профессиональной деятельности Ольга Таран сумела найти в Монако свой личный баланс. Её излюбленное место силы — форт Антуан. «Это идеальное место, чтобы остаться наедине с собой, насладиться видом и зарядиться энергией», — делится она. Именно здесь Ольга занимается спортом практически каждый день. «Тренировки помогают мне сохранять внутреннее равновесие, сосредоточиться и быть энергичной», — объясняет она. Особое внимание Ольга уделяет силовым тренировкам. «Я много занимаюсь с весами. Здесь важно быть предельно сфокусированной, иначе — можно легко сломать себе пальцы!» — с улыбкой предупреждает она.

Монегасская гастрономическая сцена также занимает особое место в её повседневной жизни. Ольга с интересом следит за её развитием и радуется тому, как стремительно растёт разнообразие ресторанов. Среди её кулинарных фаворитов — азиатский ресторан Song Qi и уютный итальянский Tre Scalini. «У него удобный график, простая кухня и очень милая хозяйка. Я настоящий завсегдатай этого места», — делится она.

Посол доброй воли

Когда заходит разговор о стереотипах, связанных с жизнью в Монако, на лице Ольги появляется улыбка. Она признаёт: вокруг Монако много мифов. «Да, здесь живут обеспеченные люди, но это не значит, что сюда закрыт вход тем, кто не миллиардер. Здесь вполне можно жить обычной, насыщенной жизнью».

Прошло двенадцать лет с момента её переезда, и за это время Ольга Таран не растеряла ни капли любопытства и искреннего интереса к жизни в Княжестве. Монако остаётся для неё местом, которое продолжает удивлять и вдохновлять. Сегодня она — не просто внимательный наблюдатель, а настоящий посол доброй воли своей новой родины.