











Незадолго до первого летнего концерта во дворе Княжеского дворца Монако, мы встретились со всемирно известным дирижером Валерием Гергиевым. Мы расспросили маэстро о тонкостях дирижирования оркестром и о том, что делает концерт успешным, и почему ему нравится выступать в Монако.

Он бесшумно входит и закрывает окно в комнате Княжеского дворца Монако, превращенной в гардеробную на время концерта. Пастиш струнных и духовых, играющих вдалеке, сначала приглушается, а затем исчезает вовсе.

«Он хочет постичь музыку», — сказал нам Дидье де Котиньи (Didier de Cottignies), художественный руководитель Филармонического оркестра Монте-Карло, когда мы ему сказали сегодня, что будем брать интервью у Валерия Гергиева. «Он хочет постичь ее суть».

Маэстро говорит мягко, медленно и всегда о музыке, прежде чем говорить о себе. «Я должен подчеркнуть, что я говорю с вами не как какой-то очень важный человек», — говорит он в середине нашего интервью. «Я не хочу говорить как человек, который давал большие концерты. Конечно, да, я выступал по всему миру. И я делаю это из любви к музыке, по-своему скромно».

Дирижеры все разные. Не существует писаных правил о том, каким должен быть хороший дирижер.

Нравится ему это или нет, но маэстро действительно «некто очень важный». Валерий Гергиев родился в Москве в 1953 году, его карьера охватывает четыре десятилетия и пять континентов. Сейчас он является генеральным и художественным руководителем Мариинского театра в Санкт-Петербурге, главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра и др. Г-н Гергиев, которого критики хвалят за исполнение русского репертуара, также известен тем, что иногда дирижирует зубочисткой.

В чем заключается роль дирижера?

В идеальном сценарии дирижер должен каким-то образом вдохновлять оркестр, который затем вдохновляет аудиторию. Также хорошо, если дирижер энергичен на протяжении всего концерта: поэзия и красота иногда сопутствуют энергии. Дирижеры все разные. Не существует писаных правил о том, каким должен быть хороший дирижер. Важно также понимать, что он не играет сам себя. Он должен заявить о своем присутствии через оркестр.

Коллективы оркестров быстро распознают, наполнен ли дирижер музыкой или его работа поверхностна и сотрудничество не принесет больших результатов.

Как понять, хорошо ли сыграно произведение?

Лучшие артисты привносят в работу что-то новое, необычное, а иногда и радикально необычное. Иногда это срабатывает и их сразу узнают. В других случаях репутация выступления складывается медленно и признание дирижера происходит постепенно.

Валерий Гергиев на репетиции с Филармоническим оркестром Монте-Карло © Jean Louis Neveu

Как вы подходите к своей работе?

Когда я руковожу оркестром, я просто думаю о композиторе. Если вы начнете думать о том, как угодить оркестру, вы не добьетесь успеха. Вы не можете сваливать свои ошибки на композиторов. Лучший способ быть понятым музыкантами, зрителями и коллегами — это показать свою любовь, интерес и глубокое понимание произведения, которое вы исполняете.

Какими качествами должен обладать дирижер?

Оркестры обычно никогда не совершают ошибок. Они быстро распознают, наполнен ли дирижер музыкой или его работа поверхностна и сотрудничество не принесет больших результатов. Вы не можете просто сделать несколько эмоциональных движений руками и закрыть глаза — это так не работает. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, дирижер должен быть скромным, но уверенным. Вы должны быть уважительным, но требовательным. По моему опыту, хорошего дирижера отличает прекрасное сочетание качеств. Вы должны быть эмоционально щедры. Вы должны быть строгим. Вы должны обладать драматической силой. К сожалению, для этого необходимо сочетание всех этих качеств. И потом, конечно, нужно уметь играть по крайней мере 20-30 композиторов.

От Дягилева до французских композиторов Монако было фантастическим местом для классической музыки. Княжество было известно во всей Европе как культурный центр, и именно поэтому, я думаю, музыканты хотят выступать здесь.

Как менялся ваш стиль руководства на протяжении вашей карьеры?

Ну, я двигаюсь меньше, чем раньше. Я всегда думаю о том, как повлиять на звучание оркестра, как вложить в него достаточно энергии. Я также думаю о цветах, красках музыки, и о том, как выразить их через мое дирижирование.

Вы много раз бывали в Монако. Чем концерт в Княжеском дворце отличается от других?

Здесь, Слава Богу, не только здания прекрасны, но и атмосфера и акустика также исключительны. Это очень искреннее мнение. Я считаю, что Монте-Карло и его жителям повезло, что они могут иногда наслаждаться музыкой в таком прекрасном месте. Я также знаю, что музыка здесь традиционно очень важна. От Дягилева до французских композиторов, Монако было фантастическим местом для классической музыки. Княжество было известно во всей Европе как культурный центр, и именно поэтому, я думаю, музыканты хотят выступать здесь. Мы хотим сделать что-то, чтобы освежить эти золотые воспоминания. По крайней мере, для меня, я думаю, это важно. Дягилев и «Русский балет» вышли из Мариинского театра, и для меня большая честь быть здесь в качестве художественного руководителя и директора Мариинского театра.

Филармонический оркестр Монте-Карло под руководством Валерия Гергиева © Axel Bastello — Княжеский дворец Монако

Он ушел так же спокойно, как и вошел. Чуть позже концерт был отменен из-за проливного дождя, начавшегося всего через несколько минут после начала «Прелюдии к послеполуденному отдыху Фавна» Дебюсси. Возможно, когда он уходил, он уже знал.