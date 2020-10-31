











Академии танца имени Княгини Грейс в Монако: отсюда выпускается элита мирового классического и современного танца.

По-другому и быть не может, учитывая правила отбора: из 10 000 кандидатов Академия выбирает только 8-10 человек в год, исключительно будущих талантов.

Встреча с Люкой Мазала (Luca Masala), артистическим директором и Тейлор Янки (Taylor Yanke), ученицей четвёртого курса академии. Он – выдающийся балетмейстер, танцор, которому рукоплескала Ла Скала в Милане и Капитолийский балет в Тулузе. Она – будущая выпускница и, возможно, новая звезда мирового балета.