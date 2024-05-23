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Коротко

Этим летом Billionaire снова проведёт свои легендарные вечеринки в Sporting Monte-Carlo

Автор: Théo Briand
Опубликовано 23 мая 2024
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Ужины Billionaire сочетают в себе высокую гастрономию и разнообразные шоу © Все права защищены
Автор: Théo Briand
- 23 мая 2024

В течение 25 вечеров более 30 артистов выступят в Sporting Monte-Carlo.

После успеха в 2023 году популярные вечеринки клуба Billionaire, организованные Флавио Бриаторе, вновь возвращаются в «Звёздный зал» Спортинга Монте-Карло: нас ждут 25 зажигательных вечеров.

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С 22 июля по 21 августа это культовое место в Монако будет наполнено энергией грандиозных шоу, сочетающих в себе изысканную гастрономию, выступления профессиональных артистов и первоклассные развлечения. Программа, уже представленная в различных ресторанах итальянского предпринимателя, обещает оставить неизгладимые впечатления у всех гостей.

Это событие стало возможным благодаря заключению соглашения между холдингом Société des Bains de Mer и группой Majestas под руководством Флавио Бриаторе. Резидент Монако и генеральный директор Monte-Carlo SBM Стефан Валери подписали соглашение о возобновлении партнерства в минувшую пятницу, 17 мая.

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Основатель Billionaire и владелец Majestas Group Флавио Бриаторе и генеральный директор Monte-Carlo Société des Bains de Mer Стефан Валери, © Жоан Ассендза — SBM

В новом сезоне 2024 года на сцене выступят более 30 международных артистов, включая бывших звезд Cirque du Soleil и рекордсменов Книги рекордов Гиннесса. Зрителей ждут захватывающие танцы, мировые хиты, акробатика и уникальные шоу-программы.

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© Все права защищены

Флавио Бриаторе выразил радость «от возможности повторить сенсационный успех прошлого лета вместе с Monte-Carlo Société des Bains de Mer». Он отметил: «Формат, представляющий собой уникальное сочетание изысканного ужина и двухчасового шоу с потрясающими артистами и представлениями, удостоен множества наград. Мы уверены, что сможем сделать эти 25 вечеров еще более незабываемыми».

В июне в Вентимилье откроется новый ресторан Флавио Бриаторе

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Тонкий кулинарный опыт

Изысканная кухня также играет важную роль. Исполнительный шеф-повар Billionaire Батуан Пьятти создал особое меню, которое отражает его итальянские корни и дополнено элементами современной азиатской кухни.

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Фьюжн итальянской и азиатской кухни © Все права защищены

Отметим, что 23 июля и 14 августа на главной сцене выступят итальянский артист Алессандро Ристори и группа Portofinos, чтобы подарить гостям два уникальных вечера.