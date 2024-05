Il Billionaire torna quest’estate allo Sporting Monte-Carlo

Oltre 30 artisti si esibiranno in 25 serate allo Sporting Monte-Carlo.

Dopo il successo dell’edizione 2023, le famose serate “Billionaire” ideate da Flavio Biratore tornano alla Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo per 25 serate all’insegna del divertimento.

PubblicitÃ

Dal 22 luglio al 21 agosto, la famosa location monegasca sarà invasa dal ritmo di splendidi spettacoli che uniscono alta cucina, performance artistiche e divertimento di classe. Un programma già ben rodato nei diversi ristoranti dell’imprenditore italiano e che di certo farà divertire i partecipanti.

L’annuncio è stato dato dopo l’accordo stretto tra la Société des Bains de Mer e il gruppo Majestas di Flavio Briatore. Venerdì 17 maggio, il residente monegasco e Stéphane Valeri, presidente e amministratore delegato della SBM, hanno firmato una nuova collaborazione.

Flavio Briatore, fondatore di Billionaire, Gruppo Majestas e Stéphane Valeri, presidente e amministratore delegato della Monte-Carlo Société des Bains de Mer © Johan Assenza – SBM

In questa nuova edizione 2024, si succederanno sul palco oltre 30 artisti, tra cui ex acrobati del Cirque du Soleil e detentori di Guinnes World Record, per offrire uno spettacolo mozzafiato. Danza, canto, acrobazie e performance uniche accompagneranno la serata.

© DR

“Siamo entusiasti di ripetere con SBM la fantastica esperienza della scorsa estate”, ha dichiarato Briatore. “Il format, una combinazione unica di cena abbinata ad uno spettacolo di 2 ore sul palco, con artisti e performance straordinarie continua a ricevere numerosi premi e siamo fiduciosi che quest’estate saremo in grado di offrire un’esperienza ancora più esilarante e 25 serate memorabili ai visitatori e residenti di Monaco”, ha precisato.

Briatore sbarca a Ventimiglia: un nuovo locale in apertura a giugno

Un’esperienza culinaria raffinata

Se lo spettacolo e l’atmosfera giocano sicuramente una parte importante, lo fa anche la cucina. Batuhan Piatti, Executive Chef del Billionaire, ha ideato un menù speciale ispirato alle sue origini italiane e arricchito dalle proposte della nuova cucina asiatica.

La cucina ispirata all’Italia con qualche tocco asiatico © DR

Segnaliamo che il 23 luglio e il 14 agosto, salirà sul palco l’artista italiano Alessandro Ristori & the Portofinos per due serate speciali.