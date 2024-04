Dove guardare il Gran Premio di Monaco oltre alle tribune?

Nel fine settimana del Gran Premio, tantissimi spettatori e appassionati di Formula 1 senza biglietto si godono lo spettacolo e l’atmosfera della gara. Quest’anno, l’appuntamento è dal 23 al 26 maggio.

Pubblicità

Durante il week end del Gran Premio, essere primi è importante. Primi all’arrivo, per i piloti, e primi ad accaparrarsi i posti migliori, per gli spettatori. Da giovedì a domenica, giorno della gara, l’affluenza è esponenziale. Non appena arrivate alla stazione di Monaco, dovrete superare un’importanza controllo di sicurezza. Una volta dentro, dirigetevi sulla Rocca e più in alto che potete per scorgere qualche curva del circuito. Ogni anno, il pubblico si precipita qui e bisogna arrivare presto per trovare un posto vicino alla ringhiera. Anche se da una certa distanza, avrete una bella visione d’insieme e il rombo dei motori si sente riecheggiare in tutto il Principato.

Potrete scorgere qualche curva dalla Rocca di Monaco. ©Monaco Tribune

I fan che vogliono assistere alla corsa gratis e in tempo reale, possono seguirla nella Fanzone allestita al Mercato della Condamine. Durante tutto il fine settimana, la zona ospiterà anche diversi eventi: incontro con i piloti, simulatore di Formula 1, souvenir… È il luogo ideale per farsi travolgere dall’atmosfera dell’evento!

Per tutto il week end del Gran Premio, al Mercato della Condamine trovate la Fanzone. ©Monaco Tribune

Un altro modo per godersi il Gran Premio a prezzi ridotti è dai vari locali aperti in questo fine settimana di maggio. Molti proiettano la gara o le qualificazioni sugli schermi. Anche qui i tavoli vanno a ruba e vengono spesso prenotati in anticipo.

Sul Port Hercule, punto di partenza della corsa, diversi ristoranti puntano sulla vicinanza con il Gran Premio monegasco. L’Escale, ad esempio, si trova a pochi metri dal Boulevard Albert I e dalle famose monoposto. A pochi passi, anche il Quai des artistes gode di una vista impareggiabile. Come previsto, il ristorante è già al completo a pranzo in quel fine settimana. Lo stesso vale per il Cafè Milano.

Altri propongono offerte speciali per il Gran Premio, come il Botticelli. Nel cuore del circuito, il ristorante gode di una vista privilegiata sulla curva Sainte Dévote e sulla salita del Casinò. Il locale conta 300 posti a sedere e offre una formula esclusiva che comprende biglietto, pranzo e vista. Anche qui i posti vanno a ruba. Non vi resta che scegliere!

Gran Premio di Arabia Saudita: primo podio per Leclerc, vittoria per Verstappen