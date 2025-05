Gran Premio di Monaco 2025: come raggiungere il circuito e come muoversi in città

Auto, autobus, treni... Ci sono diversi modi per arrivare a Monaco per il Gran Premio © DR

Monaco Tribune presenta la guida completa per muoversi nel Principato in questo week-end di corse.

L’estate è spesso una stagione molto intensa a Monaco. Il Principato ospita diversi eventi sportivi e si prepara ad accogliere numerosi fan degli sport motoristici.

Dal 22 al 25 maggio, le strade del Principato ospiteranno il tradizionale Grand Prix di F1. Con centinaia di migliaia di spettatori previsti, questo fine settimana il traffico sarà piuttosto intenso, sia in pista che tra le strade del Principato. Non lasciatevi quindi cogliere impreparati e pianificate la vostra visita in anticipo seguendo i nostri consigli.

Treno e bus: una garanzia

Potrete scegliere tra tantissimi mezzi di trasporto, ma il più pratico ed economico rimane il treno. Lasciate l’auto a Cannes, Nizza o Mentone e fatevi trasportare fino a Monaco.

I treni passano ogni 15 minuti e il tragitto di sola andata costa 12,30€ da Cannes, 5,90€ da Nizza e 3,90€ da Mentone (esclusi tessere sconto e abbonamenti). Scegliere il treno vi farà anche risparmiare tempo: ci vorrà solo un’ora da Cannes, venti minuti da Nizza e dieci da Mentone. La SNCF ha anche potenziato le corse serali in partenza da Monaco, per permettervi di godervi appieno l’atmosfera del Gran Premio:

Venerdì 23 maggio:

Ultimo treno direzione Cannes: ore 00:20

Ultimo treno direzione Nizza: ore 1:04

Ultimo treno direzione Mentone: ore 1:50

Ultimo treno direzione Nizza-Cannes: ore 1:20

Ultimo treno direzione Mentone: ore 1:50

Ultimo treno direzione Nizza-Cannes: ore 00:20

Ultimo treno direzione Mentone: ore 00:00

Grazie alla società di trasporti ZOU!, un’altra opzione per raggiungere Monaco è l’autobus. La linea 600, ad esempio, collega il Principato a Nizza e Mentone. Il prezzo è di 3€ a biglietto. Il vantaggio del bus 600 è che effettua diverse fermate in città, ad esempio presso il Casinò di Monte-Carlo, l’Ufficio turistico e la stazione ferroviaria.

Il Parking des Salines

Ci sono diversi parcheggi disponibili, tra cui il nuovo Parking des Salines, perfetto per sfuggire al traffico del centro città, sia in entrata che in uscita.

Una volta parcheggiati, potrete usufruire di un sistema di navette gratuite presentando il biglietto del parcheggio (ricordatevi di conservarlo!). Le navette vi lasceranno in centro e vi riporteranno poi indietro. Il Parking des Salines propone un forfait giornaliero di 10 € per tutte le soste dalle 6:00 alle 18:00 dal giovedì alla domenica. Molto più economico rispetto ai parcheggi del centro, con tariffe giornaliere che vanno da 24 € (il 22 e il 23 maggio) a 30 € (il 24 e il 25 maggio).

In vista della grande affluenza prevista nel Principato, il Governo del Principe offre la possibilità di prenotare uno dei 1790 posti auto online, a questo link.

Trovate qui un QR code per ulteriori informazioni sul parcheggio e sul servizio navetta.

Con questo QR Code potete consultare i percorsi pedonali e quelli della navetta “circuito” in francese, inglese e italiano © Governo del Principe

Un’altra soluzione per trovare posteggio sono i park-and-ride presenti a Beausoleil, Cap d’Ail e Roquebrune-Cap-Martin.

Potrete raggiungere il Principato anche grazie alle applicazioni di car pooling come BlaBlaCar, oppure sfruttare le offerte di passaggi pubblicate sui social media. Iniziate già da ora a controllare regolarmente perché spariscono piuttosto in fretta.

Come spostarsi nel Principato durante il Gran Premio?

Vi consigliamo di muovervi in battello, bici, autobus o a piedi. La bicicletta è molto pratica grazie alle diverse stazioni di bici elettriche del servizio di bike-sharing Monabike. La tariffa è piuttosto accessibile, con un costo di 1€ per meno di 30 minuti o 3€ per tutta la giornata. Segnaliamo tuttavia che, anche se alcune stazioni situate attorno al circuito non saranno attive durante il Gran Premio, le altre, specialmente quelle vicino ai parcheggi e alle zone più lontane dal tracciato, saranno sempre accessibili. Per visualizzare le stazioni attive in tempo reale, oltre che il numero delle bici e di agganci disponibili, consultate l’applicazione.

Un’altra opzione è il battello elettrico, che è anche una delle migliori per ammirare Port Hercule. La traversata singola o andata e ritorno (validità 30 minuti) costa 2 €, il pass 24 ore costa 5,50 € e il pass 48 ore 8,50 €. Una volta usciti dal battello, c’è una coincidenza con un bus gratuito entro 30 minuti. Per qualsiasi informazione aggiuntiva, consultate il sito internet.

Potrete usufruire anche delle linee di bus tradizionali del Principato (facendo attenzione alle deviazioni!). È possibile simulare il percorso direttamente sul sito internet della Società degli Autobus di Monaco e le tariffe sono uguali a quelle del battello.

Per gli spostamenti a piedi, vi consigliamo di utilizzare il cellulare per orientarvi. Recentemente, l’accesso alla rete telefonica monegasca è diventato più semplice per gli utenti di operatori francesi. Se arrivate dall’Unione Europea, non vi sarà addebitato alcun costo supplementare.

Infine, l’app Monapass vi permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale sui trasporti monegaschi e seguire un itinerario ben preciso.