81° Gran Premio di Monaco: i biglietti sono online

I biglietti per l'81° Gran Premio di Monaco sono ora disponibili (Foto © Automobile Club de Monaco)

Il prossimo Gran Premio di Formula 1 che attraverserà le strade del Principato si terrà da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024.

Dopo un’edizione 2023 che ha incoronato Max Verstappen, il Gran Premio di Monaco di Formula 1 si appresta a fare il suo grande ritorno il prossimo maggio.

A diversi mesi dall’evento, l’Automobile Club de Monaco ha dato il via alla vendita dei biglietti online per il Gran Premio di F1 e per il Gran Premio Storico di Monaco.

Oltre ai biglietti giornalieri, è possibile prenotare anche pacchetti di 2 giorni (sabato, domenica) e 3 giorni (venerdì, sabato, domenica).

Per maggiori informazioni, visitate la biglietteria online dell’Automobile Club de Monaco.

Tariffe

Programma

Giovedì 23 maggio 2024:

Formula 3 – Prove

Formula 2 – Prove

Porsche Mobil 1 Supercup – Prove

Venerdì 24 maggio 2024:

Formula 3 – Qualificazioni

Formula 2 – Qualificazioni

Formula 1 – Prove libere 1 e 2

Porsche Mobil 1 Supercup – Qualificazioni

Sabato 25 maggio 2024:

Formula 3 – Corsa sprint

Formula 2 – Corsa sprint

Formula 1 – Prove libere 3 e qualificazioni

Domenica 26 maggio 2024:

Formula 3 – Gara

Formula 2 – Gara

Porsche Mobil 1 Supercup – Gara

Formula 1 – 81° Gran Premio di Monaco