81-й гран-при Монако: билетные кассы открыты
Следующий гран-при Формулы-1 пройдет на улицах Монако с четверга 23 мая по воскресенье 26 мая 2024 года.
После гонок 2023 года, в которых победу одержал Макс Ферстаппен, гран-при Монако Формулы-1 в мае следующего года обещает много сюрпризов.
За несколько месяцев до этого знаменательного события Автомобильный клуб Монако объявил об открытии электронных касс, как и касс Исторического гран-при Монако.
Помимо билетов на один день, можно забронировать билеты на два (суббота и воскресенье) и на три (пятница, суббота и воскресенье) дня.
Подробную информацию можно получить непосредственно в электронных билетных кассах Автомобильного клуба Монако.
Цены
Программа
Четверг 23 мая 2024:
Формула-3 – Тестовые заезды
Формула-2 – Тестовые заезды
Porsche Mobil 1 Supercup – Тестовые заезды
Пятница 24 мая 2024:
Формула-3 – Квалификационные заезды
Формула-2 – Квалификационные заезды
Формула-1 – Тестовые заезды 1 и 2
Porsche Mobil 1 Supercup – Квалификационные заезды
Суббота 25 мая 2024:
Формула-3 – Спринт
Формула-2 – Спринт
Формула-1 – Тестовые заезды 3 и квалификационные заезды
Воскресенье 26 мая 2024:
Формула-3 – Гонка
Формула-2 – Гонка
Porsche Mobil 1 Supercup – Гонка
Формула-1 – 81-й гран-при Монако