81-й гран-при Монако: билетные кассы открыты

Следующий гран-при Формулы-1 пройдет на улицах Монако с четверга 23 мая по воскресенье 26 мая 2024 года.

После гонок 2023 года, в которых победу одержал Макс Ферстаппен, гран-при Монако Формулы-1 в мае следующего года обещает много сюрпризов.

За несколько месяцев до этого знаменательного события Автомобильный клуб Монако объявил об открытии электронных касс, как и касс Исторического гран-при Монако.

Помимо билетов на один день, можно забронировать билеты на два (суббота и воскресенье) и на три (пятница, суббота и воскресенье) дня.

Подробную информацию можно получить непосредственно в электронных билетных кассах Автомобильного клуба Монако.

Цены

Программа

Четверг 23 мая 2024:

Формула-3 – Тестовые заезды

Формула-2 – Тестовые заезды

Porsche Mobil 1 Supercup – Тестовые заезды

Пятница 24 мая 2024:

Формула-3 – Квалификационные заезды

Формула-2 – Квалификационные заезды

Формула-1 – Тестовые заезды 1 и 2

Porsche Mobil 1 Supercup – Квалификационные заезды

Суббота 25 мая 2024:

Формула-3 – Спринт

Формула-2 – Спринт

Формула-1 – Тестовые заезды 3 и квалификационные заезды

Воскресенье 26 мая 2024:

Формула-3 – Гонка

Формула-2 – Гонка

Porsche Mobil 1 Supercup – Гонка

Формула-1 – 81-й гран-при Монако