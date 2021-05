Per facilitare gli spostamenti, il Principato di Monaco presenta Monapass, un’applicazione “tutto in uno” dedicata alla mobilità.

Il Governo del Principe, in collaborazione con la Società degli autobus di Monaco e il Comune di Monaco, ha lanciato l’applicazione Monapass, pensata per chi abita in città, per i turisti e i pendolari. L’obiettivo? Avere a disposizione, in pochi semplici clic e in una sola app, tutti i biglietti relativi ai mezzi di trasporto: autobus, Monabike e parcheggio sulle strade pubbliche.

Più vicina agli utenti

Oltre a organizzare e pagare gli spostamenti, Monapass consente agli utenti di consultare informazioni sui mezzi di trasporto vicini in tempo reale, come gli orari degli autobus o le biciclette elettriche disponibili.

I passeggeri degli autobus della Società degli Autobus di Monaco potranno utilizzare l’applicazione grazie a un nuovo sistema di emissione dei biglietti, sviluppato in collaborazione con il gruppo CB, che offre diversi vantaggi: poter pagare il biglietto direttamente dal dispositivo sull’autobus o usufruire di una tariffa agevolata in funzione dei tragitti effettuati. Un guadagno di tempo e denaro.

Un’offerta in evoluzione

Sviluppata dal Dipartimento dell’Attrezzatura, dell’Ambiente e dell’Urbanistica e dalla Delegazione Interministeriale addetta alla Transizione digitale, l’applicazione seguirà di pari passo l’evoluzione dei mezzi di trasporto. “Varrà anche per il battello e forse in futuro per le funivie, tutti i mezzi di trasporto che ci saranno potranno usufruire di Monapass”, spiega Marie-Pierre Gramaglia.

